Όλες οι ώρες του GP Αραγονίας, τα δεδομένα του MotorLand και η εικόνα της βαθμολογίας πριν από τον 13ο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP στο 2026.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 28-30 Αυγούστου, με το Grand Prix Αραγονίας. Έπειτα από δύο Σαββατοκύριακα χωρίς δράση μετά το GP Μ. Βρετανίας, το MotoGP επισκέπτεται για τρίτη φορά μέσα στο 2026 την Ισπανία.

Ο αγώνας στο MotorLand Aragon είναι το 13ο από τα 22 Grand Prix της φετινής σεζόν.

Γνωρίστε την πίστα της Αραγονίας

Το MotorLand Aragon βρίσκεται στο πρόγραμμα του MotoGP από το 2010. Η διαδρομή έχει μήκος 5,08 χλμ και αποτελείται από 17 στροφές, εκ των οποίων οι δέκα είναι αριστερές και οι επτά δεξιές.

Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 968 μέτρα, ενώ η χάραξη προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για προσπέρασμα. Οι έντονες υψομετρικές διαφορές και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης την καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική για αναβάτες, μοτοσικλέτες και ελαστικά.

Τις περισσότερες νίκες στο MotorLand έχει ο Μαρκ Μάρκεθ, με επτά. Ο Ισπανός κυριάρχησε στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του MotoGP στην Αραγονία, κερδίζοντας τόσο τον Αγώνα Σπριντ όσο και το Grand Prix το 2024 και το 2025.

Πέρυσι, στην πρώτη του σεζόν με την εργοστασιακή Ducati, ο Μάρκεθ ήταν ταχύτερος σε όλες τις περιόδους του αγωνιστικού τριημέρου και έφτασε με άνεση στη νίκη μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Το επίσημο ρεκόρ γύρου σε αγωνιστικό τριήμερο ανήκει επίσης στον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος σημείωσε χρόνο 1:45,704 στις κατατακτήριες του 2025.

Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 11 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα διεξαχθεί σε 23 γύρους, συνολικής απόστασης 116,77 χλμ.

Πέντε αναβάτες σε απόσταση 41 βαθμών

Η μάχη του φετινού πρωταθλήματος παραμένει ανοικτή, με τον Χόρχε Μαρτίν να φτάνει στην Αραγονία ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Ο αναβάτης της Aprilia ενίσχυσε τη θέση του στο Σίλβερστον, όπου κατέκτησε την pole position, κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ και τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix. Πλέον διαθέτει προβάδισμα 31 βαθμών απέναντι στον ομόσταβλό του, Μάρκο Μπετζέκι.

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Άι Ογκούρα, 37 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Ο Ιάπωνας της Trackhouse, όμως, θα απουσιάσει από το αγωνιστικό τριήμερο λόγω του κατάγματος που υπέστη κοντά στον αριστερό αντίχειρα κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ ακολουθεί στην 4η θέση, 40 βαθμούς πίσω από τον Μαρτίν, ενώ ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πιο πίσω. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνει ο νικητής του GP Μ. Βρετανίας, Ραούλ Φερνάντεθ, με διαφορά 56 βαθμών από την κορυφή. Η εξαιρετική παράδοση του Μάρκεθ στην Αραγονία τού προσφέρει την ευκαιρία να επιστρέψει δυναμικά στη μάχη του τίτλου, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο κατά το οποίο συνολικά διατίθενται 37 βαθμοί.

Our first trip to Aragon was a special one for @ducaticorse 🏆



Stoner took the flag as Hayden snatched third at the last second 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/a0mxjpDNr7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 26, 2026

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα GP Αραγονίας

Το Grand Prix Αραγονίας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στην CosmoteTV. Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του 13ου αγωνιστικού τριημέρου του MotoGP στο 2026 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Αραγονίας σε ώρες Ελλάδας

Παρασκευή 28 Αυγούστου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 29 Αυγούστου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 30 Αυγούστου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας