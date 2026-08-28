Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στη Motorland Aragon γράφοντας νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας.

Η δράση στο Grand Prix Αραγονίας, το 13ο αγώνα του MotoGP στο 2026 συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να γράψουν ένα γρήγορο πέρασμα.

Από τη διαδικασία προέκυψαν οι 10 αναβάτες που πήραν απευθείας πρόκριση στο Q2 της αυριανής μάχης για την pole position.

Έκπληξη στην κορυφή

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο αναβάτης της Aprilia Racing στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:45,455 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος αυτός είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, καθώς πρόκειται για νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στη Motorland Aragon. Η εικόνα άλλαξε σημαντικά από το πρωινό FP1, όπου οΜΑρκ Μάρκεθ είχε τον απόλυτο έλεγχο.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός είναι σε εξαιρετική φόρμα, καθώς η διαφορά του από τον Μπετζέκι ήταν μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση έμεινε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος δεν βγήκε με νέο σετ ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας.

Ακολούθησαν δύο αναβάτες της Ducati, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να είναι μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο Ραούλ Φερνάντεθ ήταν στην 6η θέση μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν είχε σήμερα την ταχύτητα να παλέψει για την κορυφή. Ο Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ ήταν 8ος, ενώ 9ος ολοκλήρωσε την Παρασκευή ο Φράνκο Μορμπιντέλι. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο φανταστικός Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από 3 μήνες λόγω τραυματισμού.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης των δύο αγώνων.

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