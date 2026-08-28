Κάθε αγώνας της Formula 1 που περνάει φαίνεται πως μεγαλώνει την απογοήτευση στις τάξεις της Williams Racing, η οποία φιγουράρει συνεχώς στις τελευταίες θέσεις.

Η είσοδος της Formula 1 στη νέα εποχή των τεχνικών κανονισμών δεν ξεκίνησε άσχημα για τη Williams. Η βρετανική ομάδα συγκέντρωσε 11 βαθμούς στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν και μετά το Grand Prix Μονακό βρισκόταν στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Από το Grand Prix Ισπανίας και μετά, όμως, η εικόνα της άλλαξε δραματικά. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε 12ος στη Βαρκελώνη, ενώ στους επόμενους αγώνες κανένας από τους δύο οδηγούς της Williams δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα καλύτερο από τη 15η θέση. Παράλληλα, η πρόκριση από το Q1 έχει εξελιχθεί σε σταθερή πρόκληση, με τουλάχιστον έναν εκ των δύο οδηγών να μην προκρίνεται στο Q2.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ατελείωτα προβλήματα

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ επιβεβαίωσε την έκταση της πτώσης. Ο Άλεξ Άλμπον πέρασε οριακά στο Q2 τόσο στις κατατακτήριες του Sprint όσο και σε εκείνες του Grand Prix, όμως η FW48 δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό στον αγώνα. Την ίδια στιγμή, ο Φερνάντο Αλόνσο εκμεταλλεύτηκε μία στρατηγική ενός pit stop και τερμάτισε ένατος, παρότι και οι δύο Aston Martin είχαν αποκλειστεί από το Q1.

Η διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες του midfield έχει πλέον γίνει ιδιαίτερα αισθητή στους οδηγούς της Williams. Ο Κάρλος Σάινθ εκτίμησε ότι, με βάση την καθαρή αγωνιστική απόδοση, μόνο η Cadillac βρίσκεται πίσω από τη βρετανική ομάδα. Ο Ισπανός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση μετά τον αγώνα, παραδεχόμενος ότι η Williams δεν διέθετε την ταχύτητα για να ανταγωνιστεί ουσιαστικά κανέναν από τους αντιπάλους της.

«Βρισκόμαστε λίγο-πολύ εκεί όπου περιμέναμε, δηλαδή προς το πίσω μέρος. Αυτή τη στιγμή είμαστε ταχύτεροι μόνο από την Cadillac. Είδατε τον αγωνιστικό ρυθμό της Aston Martin, βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν μπορούσαμε να παλέψουμε μαζί της. Για την ακρίβεια, δεν μπορούσαμε να παλέψουμε με κανέναν», είπε ο Ισπανός.

Το μίζερο Grand Prix Ολλανδίας της Williams ολοκληρώθηκε με την επαφή των δύο οδηγών της στην πρώτη στροφή. Ο Σάινθ μπλόκαρε τα εμπρός ελαστικά του και παρέσυρε τον Άλμπον, προκαλώντας ζημιά που οδήγησε στην εγκατάλειψη του Ταϊλανδού.

Ο Άλμπον τα βάζει με τις μπλε σημαίες

Από τη μεριά του ο Άλεξ Άλμπον στάθηκε ιδιαίτερα στον αριθμό των μπλε σημαιών που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Η διαφορά ταχύτητας από τα κορυφαία μονοθέσια ήταν τέτοια ώστε ο οδηγός της Williams αναγκαζόταν συνεχώς να εγκαταλείπει την αγωνιστική γραμμή για να επιτρέψει στους πρωτοπόρους να περάσουν. Περιγράφοντας πόσο συχνά έβλεπε τις μπλε σημαίες κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ο Άλμπον εξήγησε ότι η διαδικασία επαναλαμβανόταν σχεδόν σε κάθε δεύτερο γύρο.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες μπλε σημαίες δέχεσαι στη διάρκεια του αγώνα. Κυριολεκτικά, κάθε δεύτερος γύρος περιλαμβάνει μία μπλε σημαία. Όταν κάναμε αλλαγή ελαστικών τόσο νωρίς, επιστρέψαμε πίσω από μία ομάδα μονοθεσίων με τα οποία αγωνιζόμασταν. Όλοι τους έκαναν pit stop για να αποφύγουν τις μπλε σημαίες, αλλά εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να τις δεχθούμε. Σε κάθε γύρο βγαίνεις περισσότερο στο βρόμικο κομμάτι της πίστας και πάνω στα υπολείμματα των ελαστικών. Όσοι σταμάτησαν μπροστά σου έχουν πλέον καινούργια ελαστικά και σε πλησιάζουν με διαφορά τριών ή τεσσάρων δευτερολέπτων στον γύρο», ανέφερε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.