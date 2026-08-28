Εγκρίθηκε το Ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλυτικός οδηγός για τους δικαιούχους, τις επιδοτήσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα.

Το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το Ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα, συνολικού προϋπολογισμού 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032. Ανάμεσα στα βασικά μέτρα του σχεδίου περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Κοινωνικό Leasing», μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους μίσθωσης.

Το μέτρο επεξεργάζεται ήδη το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 170 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να ωφεληθούν συνολικά 15.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος και οι επιδοτήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσω τετραετούς μίσθωσης (48 μήνες), με το μηνιαίο μίσθωμα να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η κρατική επιδότηση είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς φτάνει έως τα 12.500 ευρώ ανά όχημα, ενώ για οικογένειες με μέλος ΑμεΑ προβλέπεται προσαύξηση 1.500 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση έως τα 14.000 ευρώ.

Στο μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνονται πλήρως όλα τα συνοδευτικά έξοδα χρήσης, όπως η τακτική συντήρηση (service), η ασφάλιση και η αλλαγή ελαστικών. Τα διαθέσιμα οχήματα θα επιλέγονται μέσα από μια συγκεκριμένη λίστα εγκεκριμένων μοντέλων, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου από τον μισθωτή μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Δικαιούχοι, εισοδηματικά κριτήρια και βήματα υλοποίησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νοικοκυριά που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ευάλωτων Νοικοκυριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του οποίου θα εκδίδεται η σχετική ψηφιακή κάρτα. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: έως 10.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί: έως 13.650 ευρώ

Οικογένεια με 2 ενήλικες: έως 15.750 ευρώ

Προσαύξηση ανά επιπλέον παιδί: +2.100 ευρώ

Προσαύξηση για οικογένειες με μέλος ΑμεΑ: +2.500 ευρώ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο gov.gr (εντός του φθινοπώρου), ώστε μετά την αξιολόγηση των δικαιούχων να ξεκινήσουν οι πρώτες παραδόσεις των οχημάτων στις αρχές του 2027.