Ο 29χρονος Ιταλός αφήνει τη Honda και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη γαλλική ομάδα υπό τη νέα διεύθυνση του Γκούντερ Στάινερ.

Η 26η Αυγούστου είναι μια ημέρα με πολλαπλές ανακοινώσεις στο MotoGP. Όπως γράψαμε νωρίτερα, ο Φερμίν Αλντεγκέρ μετακομίζει στην VR46, αλλά οι μετακινήσεις δεν σταματούν εκεί. Ο Λούκα Μαρίνι θα αποχωρήσει από τη Honda στο τέλος της σεζόν και θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Tech3 KTM για τις σεζόν 2027 και 2028 στο MotoGP.

Ο 29χρονος Ιταλός αναβάτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη δορυφορική ομάδα της KTM, η οποία περνά σε νέα εποχή υπό την ιδιοκτησιακή καθοδήγηση του Γκούντερ Στάινερ.

New season, new rider, new chapter 🔥



You guessed it already, but we’re excited to announce that Luca Marini will be joining the orange side next year! We can’t wait to get started and see what we can achieve together. Welcome to the team, Luca! 🧡 pic.twitter.com/NlR9Tp7nuu — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 26, 2026

Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τον Στάινερ

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η νέα διοίκηση της Tech3 είναι πλέον η ίδια υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή των αναβατών της, διατηρώντας πάντως την τεχνική υποστήριξη και την έγκριση της KTM.

Ο Μαρίνι δεν βρισκόταν αρχικά στο στόχαστρο της ομάδας, αλλά η προσέγγιση του μάνατζέρ του στον Στάινερ στο GP Ιταλίας και η συνάντηση με τον επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της KTM, Πιτ Μπάιρερ, τον Ιούνιο, σφράγισαν το deal.

Η πορεία από τη VR46 και τη Honda στο νέο κεφάλαιο

Ο ετεροθαλής αδελφός του Βαλεντίνο Ρόσι και μέλος της VR46 Riders Academy ανέβηκε στο MotoGP το 2021 με τη VR46 Ducati, κατακτώντας δύο βάθρα το 2023. Το 2024 μετακόμισε στην εργοστασιακή Honda ως αντικαταστάτης του Μαρκ Μάρκεθ, σημειώνοντας ως καλύτερα αποτελέσματα την 5η θέση στην Ινδονησία το 2025 και στην Ουγγαρία το 2025 και το 2026.

Όσον αφορά τον δεύτερο αναβάτη της Tech3 KTM, η ομάδα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το όνομά του, αν και όλα δείχνουν πως φαβορί για τη θέση είναι ο 21χρονος Αυστραλός Σένα Άγκιους, ο οποίος εντυπωσιάζει φέτος στη Moto2.