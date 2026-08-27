Άσχημα νέα για τον διεκδικητή του τίτλου, Άι Ογκούρα, ο οποίος τραυματίστηκε και θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τον αγώνα του MotoGP στην Αραγκόν.

Δίχως τον Άι Ογκούρα θα διεξαχθεί το Grand Prix Αραγονίας του MotoGP, καθώς ο Ιάπωνας αναβάτης τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια προπόνησης στην πατρίδα του. Ο αναβάτης της Trackhouse, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας αναβατών, υπέστη κάταγμα κοντά στον αριστερό αντίχειρα και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ο Ογκούρα δεν θα αγωνιστεί στην Αραγονία. Το 2025 είχε απουσιάσει εξαιτίας τραυματισμού στο πόδι, ενώ φέτος ένας νέος τραυματισμός έρχεται να περιπλέξει σημαντικά τη μάχη του για τον τίτλο.

Η ανακοίνωση της Trackhouse

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αμερικανικής ομάδας, η σοβαρότητα του τραυματισμού διαπιστώθηκε μετά την άφιξη του Ογκούρα στην Ευρώπη, έπειτα από τη δεύτερη σύντομη καλοκαιρινή διακοπή του πρωταθλήματος.

Η Trackhouse επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος θα χειρουργηθεί την Πέμπτη και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον επόμενο της σεζόν.

«Ο αναβάτης της SuperFile Trackhouse MotoGP Team με τον αριθμό 79, Άι Ογκούρα, υπέστη τραυματισμό στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια προπόνησης στην Ιαπωνία. Μετά την άφιξή του στην Ευρώπη, διαπιστώθηκε ότι το κάταγμα κοντά στον αριστερό αντίχειρά του απαιτεί χειρουργική επέμβαση, στην οποία θα υποβληθεί την Πέμπτη. Η ομάδα καλωσορίζει τον Λορέντσο Σαβαντόρι, με τον αριθμό 32, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει σε αυτόν τον αγώνα στην Αραγονία. Ευχόμαστε στον Άι ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε τον Λορέντσο που συμφώνησε να τον αντικαταστήσει με τόσο μικρή προειδοποίηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μεγάλο πλήγμα στη μάχη του τίτλου

Η απουσία από την Αραγονία έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για τον Ογκούρα. Ο Ιάπωνας βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας, 37 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν και μόλις έξι πίσω από τον δεύτερο Μάρκο Μπετζέκι.

Παράλληλα, οι Μάρκ Μάρκεθ, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Ραούλ Φερνάντεθ βρίσκονται σε απόσταση 19 βαθμών από τον αναβάτη της Trackhouse. Επομένως, ο Ογκούρα κινδυνεύει να υποχωρήσει ακόμη και στην 6η θέση της βαθμολογίας μέχρι το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.