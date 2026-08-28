Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Αραγονίας.

H δράση στο Grand Prix Αραγονίας, το 13ο αγώνα του MotoGP στο 2026, ξεκίνησε με την περίοδο του FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους μόλις 45 λεπτά ώστε να μάθουν τις μοτοσικλέτες τους και να κάνουν ανταγωνιστικά περάσματα.

Η διαδικασία διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες σε αέρα και πίστα να είναι από νωρίς σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό δυσκόλεψε την πρόσφυση και την επίτευξη γρήγορων γύρων, ενώ οι πτώσεις δεν έλλειψαν, με τους Ντι Τζιαναντόνιο και Πέδρο Ακόστα να προκαλούν φθορά στις αγωνιστικές τους φόρμες.

Κανείς δεν σταμάτησε τον Μαρκ Μάρκεθ

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του Grand Prix Αραγονίας δεν ήταν άλλος από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Ducati έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του γράφοντας νωρίς στο FP1 το 1:47,532 και κανένας δεν κατάφερε έκτοτε να τον απειλήσει.

Αυτός που τον πλησίασε περισσότερο από κάθε άλλον ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. O Ισπανός ήταν μόλις 32 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον συμπατριώτη του, δείχνοντας την ταχύτητα της Aprilia. Τρίτος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia, με τον Ιταλό να υπολείπεται του Μ. Μάρκεθ για 0,221 δλ.

Ακολούθησαν οι Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα, ενώ ο Τζακ Μίλερ της Pramac Racing με ένα γρήγορο γύρο στο τέλος του FP1 πήρε την 6η θέση. Οι δύο αναβάτες της VR46 ήταν στις θέσεις 7 και 8, μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος κάνει την επιστροφή του στο πρωτάθλημα μετά τον τραυματισμό του στο Άσεν. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν ήταν μόλις 18ος.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται αργότερα μέσα στη μέρα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από τη διαδικασία θα προκύψουν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

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