Το Yangwang U7 κάλυψε 30.000 χιλιόμετρα με 240 χλμ./ώρα και δέχτηκε 350 «Flash» φορτίσεις σε συνθήκες καύσωνα. Η κατάσταση της μπαταρίας στο τέλος της δοκιμασίας δεν είναι αυτή που περιμέναμε.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των αγοραστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι αν η συχνή χρήση υπερ-ταχυφορτιστών καταστρέφει πρόωρα την μπαταρία. Η BYD αποφάσισε να δώσει μια απάντηση στην πράξη, υποβάλλοντας ένα μοντέλο παραγωγής στο πιο ακραίο τεστ αντοχής που έχει γίνει ποτέ.

Για το πείραμα επιλέχθηκε ένα Yangwang U7 (Η Yangwang είναι η premium μάρκα της BYD) απευθείας από την έκθεση -χωρίς καμία ειδική προετοιμασία ή μετατροπή- το οποίο μεταφέρθηκε στην πίστα της Ναννίνγκ στην Κίνα για ένα αδιάκοπο εννεαήμερο μαρτύριο.

9 ημέρες, 30.000 χιλιόμετρα και 350 «Flash» φορτίσεις

Το ηλεκτρικό σεντάν κινούνταν συνεχώς με ταχύτητα 240 χλμ./ώρα, καλύπτοντας συνολικά 30.000 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 9 ημέρες. Παράλληλα, οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικές, καθώς η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των δοκιμών άγγιζε τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Για να διατηρηθεί αυτός ο εξοντωτικός ρυθμός, το αυτοκίνητο χρειάστηκε 350 στάσεις για ταχυφόρτιση τύπου «Flash». Στους φορτιστές αυτούς, το Yangwang U7 τραβούσε ισχύ έως και 640 kW, γεμίζοντας την μπαταρία από το 10% στο 97% σε μόλις 9 λεπτά. Ο συνδυασμός συνεχούς τελικής ταχύτητας, υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και τεράστιας ισχύος φόρτισης δημιούργησε τις πιο ακραίες συνθήκες θερμικής καταπόνησης.

Η μέτρηση της μπαταρίας στο τέλος

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι μηχανικοί υπέβαλαν την μπαταρία σε εξειδικευμένο έλεγχο φθοράς (degradation test). Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας βρέθηκε στο 98,7% της αρχικής της τιμής.

Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς η φθορά των μπαταριών είναι συνήθως πιο έντονη στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Παρότι το τεστ αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος θερμικής διαχείρισης της BYD κάτω από ακραία θερμικά φορτία, ο παράγοντας του χρόνου (calendar degradation) παραμένει κάτι που μόνο η πολυετής χρήση στην καθημερινότητα θα επιβεβαιώσει απόλυτα.