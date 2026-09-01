Η μάχη με τις Mercedes F1 και McLaren Racing γίνεται πιο έντονη από ποτέ στο 2026 για τη Ferrari, η οποία γνωρίζει πως υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν.

Η Ferrari έχει καταφέρει να μετατρέψει την SF-26 σε ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικεί νίκες, όμως η απόδοσή της δεν αποτυπώνεται πάντοτε στα τελικά αποτελέσματα. Στα δύο τελευταία Grand Prix σε Ουγγαρία και Ολλανδία, η Scuderia έδειξε πως διαθέτει την απαραίτητη ταχύτητα για το βάθρο, αλλά έφυγε και από τους δύο αγώνες χωρίς να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα.

Μάλιστα και στους δύο αγώνες ο Λιούις Χάμιλτον είχε παράπονα από τη διαχείριση του pitwall. Στην Ουγγαρία η τελευταία του αλλαγή ελαστικών ήταν αχρείαστη, ενώ ποινή 5 δλ τον έριξαν από δεύτερο πέμπτο, ενώ στην Ολλανδία η ολιγωρία στην εκτέλεση στρατηγικής τον άφησε πεπεισμένο πως έχασε ένα βάθρο.

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Οι ευκαιρίες που χάθηκαν σε δύο αγώνες

Στη Βουδαπέστη, η Ferrari εμφανίστηκε ανταγωνιστική από τις ελεύθερες δοκιμές, σε μία πίστα που ταίριαζε στα χαρακτηριστικά της SF-26. Ο Λιούις Χάμιλτον πλησίασε την pole position, όμως η προβληματική εκκίνηση, η ποινή για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και τα αργά pit-stops δεν επέτρεψαν στην ομάδα να μετατρέψει τον ρυθμό της σε βάθρο.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στο Ζάντβορτ. Η Ferrari δυσκολεύτηκε να φέρει τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας στις κατατακτήριες, με αποτέλεσμα οι Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να ξεκινήσουν από την τρίτη σειρά. Στον αγώνα η SF-26 είχε, σύμφωνα με τον Βασέρ, καλύτερο ρυθμό από τη Mercedes, όμως οι αποφάσεις στρατηγικής, ένα αργό pit-stop και η χαμένη θέση του Λεκλέρ στη δεύτερη εκκίνηση περιόρισαν το αποτέλεσμα στην τέταρτη και την πέμπτη θέση.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ αναγνωρίζει τις πρόσφατες αστοχίες, θεωρεί όμως ότι η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ουσιαστική πρόοδο στη λειτουργία της τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας στο Motorsport.com, ο Γάλλος τόνισε πως έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, όμως οι απαιτήσεις πλέον έχουν ανέβει.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι κάναμε ένα τεράστιο βήμα στην εκτέλεση τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια. Στη στρατηγική και στα pit-stops τα πηγαίνουμε καλά. Χάσαμε ευκαιρίες κυρίως στα δύο τελευταία αγωνιστικά τριήμερα. Αν θέλεις, όμως, να γίνεις πρωταθλητής, δεν μπορείς να αφήνεις βαθμούς στο τραπέζι. Πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο δυνατό», ανέφερε.

Η Scuderia έχει παρουσιάσει αρκετές αναβαθμίσεις τους τελευταίους μήνες, ενώ στη Μόντσα αναμένονται νέες αεροδυναμικές προσαρμογές και ενδεχομένως η αναβαθμισμένη προδιαγραφή του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η τεχνική εξέλιξη, όμως, δεν αρκεί εάν η ομάδα δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του πακέτου της.

Ο Βασέρ περιέγραψε την προσπάθεια της Ferrari ως δύο διαφορετικούς αγώνες που εξελίσσονται ταυτόχρονα: εκείνον της εξέλιξης και εκείνον της σωστής εκτέλεσης.

«Υπάρχει ο αγώνας της εξέλιξης, στον οποίο φέρνεις συνεχώς νέα εξαρτήματα για να αυξήσεις τις δυνατότητες του μονοθεσίου. Στη συνέχεια, όμως, πρέπει να λειτουργείς στο όριο αυτών των δυνατοτήτων. Όλοι κάνουμε περισσότερα λάθη επειδή υπάρχουν πολλά νέα ερωτήματα. Η δουλειά μου, όμως, είναι να περιορίσω τον αριθμό των δικών μας λαθών. Δεν έχει σημασία τι κάνουν οι υπόλοιποι».

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