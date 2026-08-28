GAC AION V & UT: Ηλεκτρική ελευθερία με αστική αυτονομία έως 708 χιλιόμετρα

Tα νέα κινεζικά ηλεκτρικά μοντέλα διατίθενται στην ελληνική αγορά mε ισχύ 204 ίππων, την προηγμένη Magazine Battery 2.0 και κορυφαία θερμική διαχείριση.

Η αυτονομία παραμένει το πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, και η GAC απαντά σε αυτό το ζητούμενο με τα AION V και AION UT που διατίθενται στην Ελλάδα από την Inchcape Hellas. Τα δύο μοντέλα υπόσχονται να καλύψουν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και τα μεγάλα ταξίδια, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με προηγμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση ενέργειας.

Στο αστικό περιβάλλον, οι χαμηλές ταχύτητες και η συχνή ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση επιτρέπουν στο AION V να αγγίζει έως και τα 708 χλμ. αστικής αυτονομίας (510 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP), ενώ το συμπαγές AION UT φτάνει τα 620 χλμ. στην πόλη (430 χλμ. στον μικτό κύκλο). Και τα δύο μοντέλα τροφοδοτούνται από ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων (150 kW), προσφέροντας άμεση επιτάχυνση και εξαιρετική αποδοτικότητα.

Magazine Battery 2.0: Ασφάλεια και τεχνολογία αιχμής

Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Magazine Battery 2.0 με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία ξεχωρίζει για την υψηλή θερμική σταθερότητα και την αντοχή της στον χρόνο. Οι κυψέλες τοποθετούνται σε αυτόνομα προστατευμένα διαμερίσματα με ειδική θερμοανθεκτική επίστρωση που αντέχει σε θερμοκρασίες έως 2.000°C. Παράλληλα, ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης σε επίπεδο κυψέλης ενεργοποιείται ακαριαία σε περίπτωση υπερθέρμανσης, εμποδίζοντας τη εξάπλωση της θερμότητας.

Η GAC έχει υποβάλει τη συγκεκριμένη μπαταρία σε ακραίες δοκιμές καταπόνησης, όπως η διάτρηση με καρφί (Nail Penetration Test 180°) και η βαλλιστική διάτρηση, στις οποίες η συστοιχία αντέδρασε χωρίς εκδήλωση φωτιάς ή καπνού. Το εξελιγμένο σύστημα ψύξης διπλασιάζει την επιφάνεια απαγωγής θερμότητας, διατηρώντας σταθερή την απόδοση και την ταχύτητα φόρτισης ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.

Ταχυφόρτιση, εγγύηση και επιδόσεις

Το επιβλητικό SUV AION V βασίζεται στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική AEP 3.0 και φέρει μπαταρία 75,26 kWh. Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 180 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 30% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά. Παράλληλα, το μοντέλο έχει ήδη αποσπάσει την ανώτατη αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP.

Από την άλλη πλευρά, το πιο compact AION UT εξοπλίζεται με μπαταρία 60 kWh, προσφέροντας μέση κατανάλωση 16,4 kWh/100 km και δυνατότητα φόρτισης DC έως 87 kW (30-80% σε 24 λεπτά). Και τα δύο μοντέλα συνοδεύονται στην Ελλάδα από εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφαλούς και αποδοτικής ηλεκτροκίνησης.