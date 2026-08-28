Η Formula 1 επεξεργάζεται εναλλακτικό πλάνο για το καλεντάρι του 2027, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη.

Η Formula 1 εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η σεζόν του 2027 στην Κίνα, εφόσον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέψει τη διεξαγωγή των Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας. Η Σαγκάη έχει αναδειχθεί ως η επικρατέστερη εναλλακτική επιλογή, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Η αβεβαιότητα έχει ήδη καθυστερήσει τη δημοσίευση του προσωρινού καλενταριού για το 2027. Τα προηγούμενα χρόνια η Formula 1 παρουσίαζε το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν μέσα στο καλοκαίρι, επιτρέποντας στους διοργανωτές να αρχίσουν έγκαιρα την πώληση εισιτηρίων. Φέτος, όμως, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υποχρεώνουν τη διοργανώτρια αρχή να διατηρεί ανοικτά διαφορετικά σενάρια.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν αφορούν μόνο την έναρξη του 2027. Θα καθορίσουν και την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, καθώς η διεξαγωγή των αγώνων σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι δεν θεωρείται ακόμη απολύτως εξασφαλισμένη.

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Το βασικό πλάνο και η εναλλακτική της Κίνας

Σύμφωνα με το The Race, το αρχικό πλάνο της Formula 1 προβλέπει ότι η σεζόν του 2027 θα αρχίσει στις 14 Μαρτίου στο Μπαχρέιν. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 21 Μαρτίου, θα ακολουθήσει το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί μία σειρά τριών διαδοχικών αγώνων, με το Grand Prix Αυστραλίας στις 4 Απριλίου, το Grand Prix Ιαπωνίας στις 11 Απριλίου και το Grand Prix Κίνας στις 18 Απριλίου.

Οι παραπάνω ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα και παραμένουν μέρος του προσωρινού σχεδιασμού. Εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέψει την πραγματοποίηση των δύο πρώτων αγώνων, η Formula 1 εξετάζει ως βασική εναλλακτική να μεταφέρει την πρεμιέρα στη Σαγκάη. Σε αυτό το σενάριο, το Grand Prix Κίνας θα διεξαχθεί μέσα στον Μάρτιο και θα ακολουθήσει ο αγώνας στην Ιαπωνία. Η Αυστραλία θα μπορούσε στη συνέχεια να αποτελέσει το τρίτο μέρος ενός ασιατικού triple-header ή να πραγματοποιηθεί ως αυτόνομο αγωνιστικό τριήμερο.

Η Formula 1 θα έπρεπε κατόπιν να αποφασίσει αν θα επιχειρήσει να τοποθετήσει τους αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία μέσα στον Απρίλιο, εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες, ή αν θα τους μεταφέρει ακόμη αργότερα στη σεζόν.

Η Μελβούρνη έχει φιλοξενήσει πολλές φορές την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όμως δεν μπορεί να μετακινηθεί αρκετά νωρίτερα στο καλεντάρι του 2027. Στο Άλμπερτ Παρκ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή νέου κτιρίου των pit, οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως για τη διεξαγωγή του αγώνα μέσα στον Μάρτιο.

Η απόφαση επηρεάζει και το 2026

Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ήδη ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας στο φετινό πρωτάθλημα. Στη θέση του πρώτου προστέθηκε αγώνας στη Μαλαισία στις αρχές Οκτωβρίου, με το Μπαχρέιν να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού κόστους.

Η Formula 1 παρακολουθεί πλέον την κατάσταση ενόψει των δύο τελευταίων προγραμματισμένων αγώνων της σεζόν, σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

Εάν τελικά το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι αφαιρεθούν από το πρόγραμμα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η σεζόν στην Ίμολα τον Δεκέμβριο, πιθανότατα δύο εβδομάδες μετά το Grand Prix Λας Βέγκας. Ανάλογα με την τελική απόφαση, το πρωτάθλημα του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί με 22 ή 23 αγώνες. Για το 2027, πάντως, ο στόχος παραμένει η πραγματοποίηση 24 Grand Prix, ανεξάρτητα από το αν θα είναι διαθέσιμες οι πίστες της Μέσης Ανατολής.

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