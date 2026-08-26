Ο Φερμίν Αλντεγκέρ αφήνει την Gresini και μετακομίζει στην ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι με εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati.

Η VR46 Ducati επιβεβαίωσε επίσημα την απόκτηση του Φερμίν Αλντεγκέρ για τις σεζόν 2027 και 2028 του MotoGP. Ο νεαρός Ισπανός, μετά από δύο χρόνια στην Gresini Racing, κάνει το μεγάλο βήμα για την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, έχοντας την πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη της Ducati Corse.

Ο Αλντεγκέρ θα τρέχει με εργοστασιακή Desmosedici GP στη νέα εποχή των 850 κ.εκ. που ανατέλλει το 2027, έχοντας τον ίδιο εξοπλισμό με τους αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας, Μαρκ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της ενεργοποίησης της οψιόν του συμβολαίου του με τους Ιταλούς, ενώ το πλάνο της εταιρείας από το Μποργκό Πανιγκάλε προβλέπει πιθανό προβιβασμό του στην εργοστασιακή Ducati το 2029.

He made a pretty strong case.

Welcome to the team, @Aldeguer54 (you’ll have plenty of time to work on your design skills) 🤝#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/3TfNqKfz8A — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) August 26, 2026

Οι δηλώσεις

Ο διευθυντής της ομάδας, Αλέσιο Σαλούτσι, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Φερμίν θα τρέχει με την Pertamina Enduro VR46 το 2027. Είναι ένας νεαρός αναβάτης που έδειξε τεράστιο ταλέντο από το ντεμπούτο του στο MotoGP, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στην ομάδα, όπου θα οδηγήσει μια εργοστασιακή Desmosedici GP ως επίσημος αναβάτης της Ducati Corse».

Από την πλευρά του, ο Φερμίν Αλντεγκέρ τόνισε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που κάνω αυτό το βήμα στην καριέρα μου. Το να υπογράφω στην ομάδα του Βαλεντίνο είναι απίστευτο, καθώς ήταν πάντα ένα από τα ινδάλματά μου και πρότυπο για μένα. Πιστεύω ότι η παρουσία του θα με βοηθήσει να βελτιωθώ χάρη στις συμβουλές του. Με τους νέους κανονισμούς του 2027, στόχος μου θα είναι η προσαρμογή στα νέα ελαστικά και τη νέα μοτοσικλέτα. Θέλουμε σταθερότητα, αποφυγή λαθών και τακτική παρουσία στην πρώτη πεντάδα. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα της Gresini και τη Νάντια που με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ».

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο και η άτυχη χρονιά

Ο Αλντεγκέρ έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2025, κατακτώντας τον τίτλο του «Rookie της χρονιάς». Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη στην Ινδονησία, ανέβηκε στο βάθρο στη Γαλλία και την Αυστρία, και τερμάτισε 8ος στη γενική κατάταξη με 214 βαθμούς.

Η σεζόν του 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα άτυχη για τον 21χρονο Ισπανό. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο πόδι κατά τη διάρκεια προπόνησης τον Ιανουάριο τον κράτησε εκτός προετοιμασίας, ενώ στη συνέχεια ένας νέος τραυματισμός στην πλάτη στο Άσσεν τον ανάγκασε να χάσει τρεις αγώνες. Αυτή την εβδομάδα, ο Αλντεγκέρ ταξιδεύει στην Αραγονία, όπου θα υποβληθεί στις τελικές ιατρικές εξετάσεις από τον Δρ. Άνχελ Τσάρτε για να πάρει το «πράσινο φως» συμμετοχής στις ελεύθερες δοκιμές.