Θα αφήνατε μια BMW για μιαν άγνωστη κινεζική μάρκα;

Avatr, Denza και Zeekr διεκδικούν τους Ευρωπαίους αγοραστές ακριβών αυτοκινήτων με τεχνολογία, γρήγορη φόρτιση και πλούσιο εξοπλισμό.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε να διαθέσετε περίπου 60.000 ευρώ για αυτοκίνητο. Θα επιλέγατε ένα γνωστό ευρωπαϊκό σήμα ή μια κινεζική μάρκα που μέχρι χθες ίσως δεν είχατε ακούσει; Αυτό είναι το ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι νέοι κατασκευαστές της Κίνας, αυτή τη φορά όχι με μικρά και προσιτά μοντέλα, αλλά με ακριβά sedan και SUV.

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, εταιρείες όπως η Avatr της Changan και η Denza της BYD παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για την πολυτέλεια. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ηλεκτρονικά συστήματα, η ταχύτητα φόρτισης και η άνεση. Το μήνυμά τους είναι ότι ο αγοραστής μπορεί να βρει όσα ζητά από ένα premium αυτοκίνητο χωρίς να επιλέξει ένα από τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά ονόματα.

Η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν κερδίσει έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά με πιο προσιτά μοντέλα, αλλά η μεταφορά αυτής της επιτυχίας στις ακριβότερες κατηγορίες δεν είναι αυτονόητη.

Τι παίρνεις με περίπου 60.000 ευρώ;

Η Avatr παρουσίασε στο Παρίσι ένα ηλεκτρικό sedan και ένα SUV, με τιμές που, σύμφωνα με το Reuters, θα ξεκινούν περίπου από τις 60.000 ευρώ. Στα επιχειρήματά τους περιλαμβάνονται η γρήγορη φόρτιση και παροχές άνεσης όπως η λειτουργία μασάζ σε κάθε κάθισμα.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για αυτοκίνητα που απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους αναζητούν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι κατασκευαστές τους θέλουν να πείσουν ένα κοινό που έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ακριβότερα, αλλά χρειάζεται έναν καλό λόγο για να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Ο Τζάστιν Λι, επικεφαλής της διεθνούς επέκτασης της Avatr, θεωρεί την ευρωπαϊκή παρουσία απαραίτητη για τις φιλοδοξίες της εταιρείας. Όπως δήλωσε στο Reuters, αν η Avatr θέλει να θεωρείται premium μάρκα, δεν μπορεί να απουσιάζει από την Ευρώπη.

Η τεχνολογία απέναντι στην ιστορία

Εδώ βρίσκεται και η βασική διαφορά προσέγγισης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να στηρίξουν ένα νέο μοντέλο σε δεκαετίες ιστορίας και σε ονόματα που αναγνωρίζονται χωρίς εξηγήσεις. Οι νεότερες κινεζικές μάρκες δεν έχουν την ίδια κληρονομιά στην Ευρώπη, οπότε δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε όσα μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο σήμερα.

Η Aito, για παράδειγμα, παρουσίασε τέσσερα ηλεκτρικά SUV με κεντρικό μήνυμα την «έξυπνη» τεχνολογία. Στο συνοδευτικό υλικό της προβλήθηκαν δυνατότητες αυτόματης αποφυγής εμποδίων, αλλά και μια επίδειξη με γεμάτα ποτήρια σαμπάνιας στοιβαγμένα επάνω στο καπό, χωρίς να χύνεται το περιεχόμενό τους.

Τέτοιες εικόνες εξυπηρετούν ένα σαφές επικοινωνιακό ζητούμενο: να γίνει άμεσα αντιληπτή η τεχνολογία, χωρίς ο θεατής να χρειάζεται να διαβάσει έναν κατάλογο προδιαγραφών. Δεν αποτελούν, βέβαια, από μόνες τους ανεξάρτητη αξιολόγηση της άνεσης ή των συστημάτων ασφαλείας στην καθημερινή χρήση.

Το σήμα εξακολουθεί να μετρά

Το εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους είναι ότι η τεχνολογία δεν αρκεί πάντα για να αλλάξει μια αγοραστική απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η ιστορία των BMW, Mercedes-Benz και Audi έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τους Ευρωπαίους αγοραστές από ό,τι για το κινεζικό κοινό, το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Ακόμη και στελέχη κινεζικών εταιρειών αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται χρόνος. Ο Ζενγκ Γιετσίνγκ, αντιπρόεδρος της Xpeng, ανέφερε ότι μια μάρκα πρέπει να παραμείνει αρκετά χρόνια στην αγορά ώστε να χτίσει παρουσία και αξιοπιστία. Η Xpeng δραστηριοποιείται στην Ευρώπη από το 2020 και οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 29.000 αυτοκίνητα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, υπερδιπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η ανάπτυξη, πάντως, πρέπει να διαβάζεται μαζί με το μέγεθος εκκίνησης. Η Zeekr πούλησε 9.525 αυτοκίνητα στην Ευρώπη στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 3.025 έναν χρόνο νωρίτερα. Είναι σημαντική αύξηση, αλλά οι πωλήσεις των κινεζικών premium εταιρειών παραμένουν μικρό μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς.