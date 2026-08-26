Αντίθετος με το σενάριο να ντυθεί στα πορτοκαλί ο Μαξ Φερστάπεν είναι ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Μίκα Χάκινεν, ο οποίος εξήγησε το λόγο.

Το μέλλον του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν ήταν αντικείμενο συζήτησης από το ξεκίνημα της σεζόν του 2026. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η έντονη δυσαρέσκειά του για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με σχετική ρήτρα απόδοσης στο συμβόλαιό του με τη Red Bull Racing, είχε φέρει σε δύσκολη θέση την ομάδα από το Μίλτον Κινς.

Όλα όμως άλλαξαν λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Ολλανδίας, όπου η Red Bull Racing ανακοίνωσε πως ο Μαξ Φερστάπεν υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2030.

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Η McLaren δεν είναι ιδανικός προορισμός

Ένας εκ των πιθανών μνηστήρων του Ολλανδού ήταν η McLaren Racing. Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν σενάρια που ήθελαν την πρωταθλήτρια ομάδα να έχει κάνει πρόταση στον Φερστάπεν, κάτι που είχε διαψεύσει ο CEO των Βρετανών, Ζακ Μπράουν. Οι φήμες κυκλοφόρησαν αφού έγινε ευρέως αποδεκτό πως δεν υπάρχει κενή θέση στη Mercedes F1, τουλάχιστον για το 2027.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren (1998, 1999), Μίκα Χάκινεν, τοποθετήθηκε για το θέμα στο podcast «Up to Speed», εκφράζοντας την αντίθεσή του σε μια τέτοια κίνηση. Ο Φινλανδός πρώην οδηγός και θρύλος της βρετανικής ομάδας εξήγησε τη σημασία της εσωτερικής αρμονίας για την ομάδα του Ουόκινγκ:

«Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο ο Μαξ εκεί έξω, φυσικά. Υπάρχουν πολλοί άλλοι οδηγοί. Αλλά από αυτό που έχω δει, από τον τρόπο που λειτουργεί η McLaren, θέλουν πραγματικά να κοιτάζουν το συνολικό πακέτο της ομάδας όλη την ώρα. Επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις, να χτίσεις μια απίστευτη δύναμη ομαδικού πνεύματος στο εσωτερικό. Αν με ρωτούσατε τι θα έκανα εγώ, θα ήθελα να ελαχιστοποιήσω αυτό το ρίσκο. Με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύεις να χάσεις αυτού του είδους το ομαδικό πνεύμα».

Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν οι ισορροπίες

Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον πρώην teammate του, Ντέιβιντ Κούλθαρτ, ο Χάκινεν έφερε ως παράδειγμα τη δική τους πολυετή συνεργασία στη McLaren, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει ήδη ένα κορυφαίο δίδυμο. Ο Χάκινεν συμπλήρωσε με το χαρακτηριστικό του ύφος:

«Ξέρεις, αν η ομάδα έχει δύο σπουδαίους οδηγούς, γιατί να διαταράξεις τις ισορροπίες; Και φυσικά, η McLaren έχει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στη σύνθεσή της με τον Λάντο. Και κοίτα, ήμασταν οι μακροβιότεροι teammates στη Formula 1 και αυτό δείχνει ότι αν υπάρχει μια καλή αρμονία μέσα σε μια ομάδα, γιατί να πάρεις κάποιον άλλο; Καλά, εσύ ήσουν μερικές φορές δύσκολος, Ντέιβιντ, αλλά ξέρεις, ήμουν σε θέση να το διαχειριστώ», συμπλήρωσε ο Φινλάνδός.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.