Ο κορεατικός κολοσσός ανακοίνωσε 5ετές πλάνο που περιλαμβάνει υβριδική τεχνολογία EREV, ανθρωποειδή Atlas της Boston Dynamics και αυτόνομη οδήγηση σε συνεργασία με την NVIDIA.

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε σαρρωτική αντεπίθεση, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα και επιθετικά επιχειρηματικά πλάνα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο πλαίσιο της «2026 CEO Investor Day», ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χοσέ Μουνιόθ, παρουσίασε τη στρατηγική που στοχεύει σε 5,55 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως μέχρι το 2030 και μερίδιο αγοράς 6%.

Το πλάνο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 λανσαρίσματα και ανανεώσεις μοντέλων έως το 2030, με τα εξηλεκτρισμένα οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, από 23% που ήταν το 2025. Μάλιστα, μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες αναμένονται 7 νέα αυτοκίνητα, ανάμεσα στα οποία το ολοκαίνουργιο IONIQ 3, το νέο Tucson (συμπεριλαμβανομένης της υβριδικής έκδοσης) και το νέο Elantra.

Ημι-ηλεκτρικά EREV με αυτονομία πάνω από 960 χιλιόμετρα

Η μεγαλύτερη είδηση όσον αφορά τα συστήματα κίνησης είναι η είσοδος των οχημάτων αυξημένης αυτονομίας (EREV - Extended Range Electric Vehicle), τα οποία συνδυάζουν την αίσθηση και την αποδοτικότητα ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ευκολία ενός εσωτερικής καύσης κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια. Το πρώτο μοντέλο αυτής της τεχνολογίας θα είναι το Santa Fe EREV, το οποίο θα παρουσιαστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 600 μίλια (πάνω από 965 χλμ.).

Παράλληλα, η πολυτελής μάρκα του ομίλου, η Genesis, μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία της με ισχυρή δυναμική. Μέχρι το τέλος του έτους θα λανσάρει το πρώτο της υβριδικό μοντέλο (GV80 Hybrid), ενώ ετοιμάζει τη ναυαρχίδα των SUV, το αμιγώς ηλεκτρικό GV90, καθώς και ένα δικό της EREV SUV με αυτονομία που θα ξεπερνά τα 640 μίλια (πάνω από 1.030 χλμ.).

Ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή και αυτόνομη οδήγηση

Η Hyundai δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά μετασχηματίζεται σε μια εταιρεία «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης» (Physical AI). Σε συνεργασία με την Boston Dynamics, η κορεατική εταιρεία ετοιμάζεται να εντάξει τα ανθρωποειδή ρομπότ Atlas στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων της από το 2028. Την ίδια στιγμή, τα Robotaxi IONIQ 5 σε συνεργασία με τη Waymo ξεκινούν παραδόσεις στα τέλη του 2026.

Στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την NVIDIA για την ενσωμάτωση τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2+ στα πρώτα μαζικής παραγωγής Software-Defined Vehicles (SDV) το 2028. Για την υποστήριξη αυτής της τεχνολογίας και την εκπαίδευση του αλγορίθμου Atria AI, η Hyundai θα θέσει σε λειτουργία το 2029 ένα γιγαντιαίο AI Data Center 100 MW με περισσότερες από 50.000 κάρτες γραφικών (GPUs).

Νέες μπαταρίες, ασφάλεια και οικονομική ενίσχυση

Στο μέτωπο της τεχνολογίας συσσωρευτών, η Hyundai ανέπτυξε εσωτερικά τις δικές της κυψέλες μπαταριών, οι οποίες προσφέρουν διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις προηγούμενες και 40% ταχύτερη φόρτιση. Επιπλέον, εισάγει τη νέα τεχνολογία Thermal Runaway Protection (TRP), η οποία εμποδίζει τη μετάδοση θερμότητας μεταξύ των κυψελών σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσφέροντας κορυφαία ασφάλεια που ντεμπουτάρει στο Genesis GV90.

Όλο αυτό το τεχνολογικό και προϊόντικό κρεσέντο συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Ο όμιλος αύξησε τον στόχο περιθωρίου λειτουργικού κέρδους για το 2030 σε πάνω από 9%, υποστηριζόμενος από τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας κατά 1,27 εκατομμύρια μονάδες.