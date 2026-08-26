Ο τετράκις πρωταθλητής της Formula 1 επιστρέφει στις ρίζες του στις 16 Σεπτεμβρίου στο Σίλβερστον, σε ένα πρωτοφανές σόου που θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως από το Disney+.

Η Red Bull ανακοίνωσε ένα από τα πιο τρελά και θεαματικά project στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στις 16 Σεπτεμβρίου, στην πίστα του Σίλβερστον στη Βρετανία, ο Μαξ Φερστάπεν θα βρεθεί στην εκκίνηση του «Max vs 100», μιας πρόκλησης όπου θα κληθεί να προσπεράσει 100 αντιπάλους ξεκινώντας από την τελευταία, 101η θέση του grid.

Ο τετράκις πρωταθλητής της Formula 1, ο οποίος πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Oracle Red Bull Racing έως το τέλος του 2030, επιστρέφει στην κατηγορία από την οποία ξεκίνησαν όλα σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Αυτή τη φορά όμως, στην ίδια πίστα δεν θα βρίσκονται άλλοι οδηγοί του γκριντ της F1, αλλά ένα εκρηκτικό μίγμα από αθλητές της Red Bull, διάσημους streamers, προσωπικότητες του διαδικτύου και απλούς φιλάθλους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Όλοι θα είναι εκεί

Ανάμεσα στους 100 οδηγούς που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πίσω τους τον Ολλανδό σταρ περιλαμβάνονται ο αθλητής υπεραντοχής Αρντά Σαατσί, ο ειδικός των σουτ στο μπάσκετ Κρις «Lethal Shooter» Μάθιους, ο αναβάτης freestyle mountain bike Ματ Τζόουνς, καθώς και πασίγνωστοι streamers όπως οι TheGrefg, Caedrel και TheDonato. Συνολικά 101 καρτ θα παραταχθούν στην εκκίνηση, συνθέτοντας τον μεγαλύτερο αγώνα καρτ που έχει διοργανωθεί ποτέ.

Για τις ανάγκες του εγχειρήματος, ο Γάλλος σχεδιαστής πιστών και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής καρτ, Νταβίντ Τεριέν, σχεδίασε μια ειδική διαδρομή εντός του Σίλβερστον, ικανή να φιλοξενήσει 101 καρτ ταυτόχρονα. Όπως δήλωσε ο δοκιμαστής και πρωταθλητής iRacing, Σεμπάστιαν Τζομπ, η αποστολή του Φερστάπεν είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς στις δοκιμές η προσπέραση μόλις 50 καρτ στον διαθέσιμο χρόνο αποδείχθηκε τεράστια πρόκληση.

Απευθείας επικοινωνία και ζωντανή μετάδοση

Το εγχείρημα θα έχει έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς ο 28χρονος Ολλανδός θα διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία στον ασύρματο με τους υπόλοιπους οδηγούς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν ρωτήθηκε για το τι περιμένει περισσότερο από αυτή τη μοναδική πρόκληση, ο Φερστάπεν απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Απλώς να δω το χάος να εξελίσσεται μπροστά μου».

Το «Max vs 100» θα προβληθεί παγκοσμίως σε ζωντανή μετάδοση από την πλατφόρμα του Disney+ και την εφαρμογή του ESPN στις 16 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ένα μοναδικό υπερθέαμα με γραφικά εμπνευσμένα από video games και εντυπωσιακά πλάνα από drones.