Πλήγμα στη Red Bull Racing λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δράση στο GP Ολλανδίας, με τον Ίσακ Χατζάρ να τίθεται εκτός αγώνα λόγω τραυματισμού.

Ένα απρόοπτο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να φέρει ανακατατάξεις στο στρατόπεδο της Red Bull Racing ενόψει του Grand Prix Ολλανδίας. Ο Ισάκ Χατζάρ τραυματίστηκε στον καρπό κατά τη διάρκεια προπόνησης στο γυμναστήριο και κινδυνεύει να χάσει τον επερχόμενο αγώνα στο Ζάντβορτ, στερώντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα που πήρε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

Παρότι η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ολλανδικής εφημερίδας De Telegraaf, το πλάνο διαχείρισης της κατάστασης είναι ήδη έτοιμο σε περίπτωση που ο 21χρονος Γάλλος κριθεί ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος της αυστριακής ομάδας είναι η πλήρης αποκατάσταση του Χατζάρ, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει ακμαίος στον επόμενο γύρο στη Μόντσα.

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Το ντόμινο των οδηγών σε Red Bull και Racing Bulls

Εφόσον επιβεβαιωθεί η απουσία του Χατζάρ, η λύση θα δοθεί εκ των έσω με ένα διπλό ντόμινο: Ο Λίαμ Λόσον θα πάρει άμεσα την προαγωγή για την πρώτη ομάδα της Red Bull ως team-mate του Φερστάπεν. Ο Νεοζηλανδός διανύει εξαιρετική σεζόν με τη Racing Bulls, όντας 9ος στη βαθμολογία όντας «best of the rest» πίσω από τους οδηγούς των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων με σταθερούς τερματισμούς στους βαθμούς.

Τη θέση του Λόσον στη Racing Bulls, στο πλευρό του Άρβιντ Λίντμπλαντ, θα αναλάβει ο αναπληρωματικός οδηγός, Γιούκι Τσουνόντα. Για τον Ιάπωνα, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την άμεση επιστροφή του στη δράση μετά το τέλος του περασμένου έτους. Μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας είχε οδηγήσει το μονοθέσιο της Red Bull Racing σε δοκιμές της Pirelli, κάτι που σημαίνει πως έχει εμπειρία σε πίστα από τα μονοθέσια της τωρινής γενιάς.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.