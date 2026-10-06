Honda: Νέος πρόεδρος στο HRC o Κεΐτσι Γιασούντα

Νέα ηγεσία στη Honda Racing Corporation από 1 Ιανουαρίου 2027.

Η Honda Racing Corporation (HRC) ανακοίνωσε αλλαγή στην ανώτατη διοικητική της ηγεσία, με τον Κεΐτσι Γιασούντα (Keiichi Yasuda, εικονιζόμενος στην κεντρική φωτογραφία) να αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και CEO από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο σημερινός Πρόεδρος και CEO της HRC, Κότζι Γουατανάμπε (Koji Watanabe), θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του 2026, έχοντας ηγηθεί της εταιρείας από το 2022 και συμβάλει καθοριστικά στην ενοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Honda σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Κεΐτσι Γιασούντα νέος Πρόεδρος και CEO της HRC

Ο Κεΐτσι Γιασούντα είναι σήμερα Executive Vice President και Representative Director της HRC, θέση που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2026. Με πολυετή εμπειρία στη Honda, τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό, έχει διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε αγορές της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής.

Ο Κεΐτσι Γιασούντα ξεκίνησε την καριέρα του στη Honda το 1990 από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην πορεία ανέλαβε θέσεις ευθύνης στη Honda of America Mfg. στις ΗΠΑ, στη Honda Motor India, στην Asian Honda Motor στην Ταϊλάνδη, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος και CEO της Boon Siew Honda στη Μαλαισία και President Director της Astra Honda Motor στην Ινδονησία.

Το 2023 ανέλαβε καθήκοντα Operating Officer και Head of Human Resources Unit της Honda Motor Co., έχοντας την ευθύνη για τον μετασχηματισμό των συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, τη στρατηγική ανάπτυξης ταλέντου και τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε επίπεδο ομίλου.

Η παρακαταθήκη του Κότζι Γουατανάμπε

Ο Κότζι Γουατανάμπε ανέλαβε την προεδρία της HRC το 2022, έχοντας προηγουμένως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική branding, επικοινωνίας και motorsport της Honda.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η HRC διεύρυνε σημαντικά το παγκόσμιο αγωνιστικό της αποτύπωμα, ενοποιώντας κάτω από μία ενιαία δομή τις δραστηριότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα.

Σημαντικοί σταθμοί της περιόδου Γουατανάμπε αποτέλεσαν η προετοιμασία για την επιστροφή της Honda στη Formula 1, η αναδιοργάνωση της HPD στις ΗΠΑ σε HRC US, καθώς και η δημιουργία της HRC UK, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της Honda στο motorsport.

Ο Κότζι Γουατανάμπε δήλωσε: «Είναι τιμή μου που υπηρέτησα ως Πρόεδρος της HRC μαζί με τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια ενσωμάτωσης των αγωνιστικών δραστηριοτήτων αυτοκινήτου στην HRC, ενώ το 2022 ενοποιήσαμε τις δραστηριότητες motorsport σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα κάτω από τη νέα HRC. Επιστρέψαμε στη Formula 1, διευρύναμε την παγκόσμια δομή μας με τη δημιουργία της HRC US και της HRC UK και εργαστήκαμε για την ανάπτυξη του παγκόσμιου brand της HRC. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες της θητείας μου θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, με στόχο τη νίκη μέχρι το τέλος».

Ο Κότζι Γουατανάμπε

Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση της HRC

Η αλλαγή ηγεσίας εντάσσεται σε έναν προγραμματισμένο κύκλο διοικητικών αλλαγών της Honda, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής δομής της HRC, την προσαρμογή της στις παγκόσμιες εξελίξεις και την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης για την επόμενη γενιά του motorsport.

Ο Κεΐτσι Γιασούντα δήλωσε: «Θεωρώ αποστολή μου να διαφυλάξω τη σταθερή βάση που δημιούργησε ο Κότζι Γουατανάμπε και να την εξελίξω περαιτέρω. Θέλω να ενώσω όλους γύρω από έναν κοινό στόχο: τη νίκη στους αγώνες και τη δημιουργία μιας ακόμη ισχυρότερης HRC. Αξιοποιώντας την εμπειρία μου από τη διοίκηση θυγατρικών της Honda στο εξωτερικό, καθώς και την εμπειρία μου στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, θα επικεντρωθώ στην επένδυση στους ανθρώπους και στην ενίσχυση της οργανωτικής μας δομής με στόχο τη νίκη. Θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις στη δημιουργία μιας HRC της οποίας οι προκλήσεις θα εμπνέουν τους συνεργάτες, τους ανθρώπους της και τους φίλους του motorsport, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να μοιραζόμαστε τη συγκίνηση της νίκης».

Η Honda Racing Corporation θα συνεχίσει υπό τη νέα ηγεσία να επενδύει στο παγκόσμιο motorsport, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες και στους φίλους των αγώνων σε όλο τον κόσμο την ένταση, την τεχνολογία και τη συγκίνηση που χαρακτηρίζουν τη Honda.