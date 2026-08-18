Η Formula 1 αναμένεται να κάνει μεγάλες αλλαγές στο επόμενο σετ κανονισμών, με το όραμα να παίρνει μορφή σε συνεργασία με την FIA.

Παρότι το πρωτάθλημα της Formula 1 έχει διανύσει μόλις 11 αγώνες υπό τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026, η συζήτηση στο παρασκήνιο έχει ήδη μετατοπιστεί στο επόμενο μεγάλο ορόσημο του σπορ, το οποίο τοποθετείται χρονικά για το 2030 ή το 2031. Το τρέχον πλαίσιο κανονισμών, με την κατανομή ισχύος 50:50 ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και το ηλεκτρικό σύστημα, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε οδηγούς και κοινό.

Με την τωρινή γενιά να μην έχει κερδίσει την εκτίμηση που αναμενόταν, το μέλλον αναμένεται πολύ διαφορετικό. Η FIA, με πρώτο τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, θέλει την επιστροφή στους V8 κινητήρες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θεωρείται δεδομένο και το μόνο που πρέπει να αποφασιστεί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, είναι η μορφή τους.

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Ελαφρύτερα μονοθέσια και επιστροφή στην απλότητα

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, για πρώτη φορά μίλησε ανοικτά για κοινό όραμα με την FIA. O Ιταλός ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις ανάμεσα σε FIA, κατασκευαστές, ομάδες και οδηγούς βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Μάλιστα έθεσε ως βασικό στόχο της επόμενης εποχής τη μείωση του βάρους και τη δυνατότητα των οδηγών να πιέζουν στο απόλυτο όριο χωρίς περιορισμούς:

«Θεωρώ ότι ο κύριος στόχος των μελλοντικών κανονισμών είναι να διατηρήσουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά. Να φέρουμε στη Formula 1 ελαφρύτερα μονοθέσια, με βιώσιμα καύσιμα και φυσικά ηλεκτροκίνηση, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να πιέζει όσο πιο δυνατά μπορεί. Αυτό είναι κάτι που πάντα ζητούν οι οδηγοί της F1».

Η τελική έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ανήκει θεσμικά στη FIA, ωστόσο η Formula 1 επιδιώκει να έχει έτοιμο το βασικό πλαίσιο συζήτησης πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Ο Ντομενικάλι βρήκε την ευκαιρία και «έριξε» το μπαλάκι στην FIA σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς της επόμενης γενιάς.

«Για όλες τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες βασίζομαι στη FIA ώστε να προετοιμάσει το σωστό πλάνο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς θα είμαστε σε θέση να έχουμε ένα πακέτο έτοιμο προς συζήτηση. Υπάρχουν πολλές και καλές επαφές σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με διαφορετικές πλευρές να πιέζουν για διαφορετικούς λόγους, αλλά στο τέλος του έτους θα έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για το μέλλον», είπε.

Η αλλαγή κλίματος στους τωρινούς κανονισμούς

Αναφορικά με το κλίμα αμφισβήτησης που συνόδευσε την εκκίνηση του 2026, ο Ντομενικάλι στάθηκε στην αλλαγή κλίματος από την αρχή της σεζόν έως σήμερα. Ο Ιταλός μίλησε ωρίμανση του σπορ:

«Είναι απίστευτο πώς αλλάζουν τα πράγματα από μήνα σε μήνα. Θυμάμαι στην αρχή αυτής της αλλαγής υπήρχε ένας κύκλος αρνητικότητας και μεγάλες ανησυχίες, αλλά πλέον η κατάσταση έχει μετατοπιστεί σημαντικά. Αυτή είναι η φύση του σπορ μας, να βρίσκουμε προβλήματα στην αρχή αντί να σκεφτόμαστε τις ευκαιρίες που φέρνει μια αλλαγή κανονισμών».

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