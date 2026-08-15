Η Lepas, το premium brand του Chery Group, εγκαινίασε την επίσημη ψηφιακή της παρουσία στην Ελλάδα ενόψει του λανσαρίσματός της τον Σεπτέμβριο.

Το premium brand του Chery Group, η Lepas, έκανε το πρώτο επίσημο βήμα για την είσοδό της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας τη διαδικτυακή της πύλη στη διεύθυνση lepasmotors.gr. Ο νέος ιστότοπος αποτελεί τον βασικό κόμβο ενημέρωσης για το κοινό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρώτη γνωριμία με τη φιλοσοφία και τα επερχόμενα μοντέλα της μάρκας.

Το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα της Lepas στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα, να εγγραφούν στη φόρμα επικοινωνίας «ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ» για να λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσεις σχετικά με τις αφίξεις νέων εκδόσεων, καθώς και να ενημερωθούν για το δίκτυο των επίσημων διανομέων.

Γνωριμία με τα SUV μοντέλα και την τεχνολογία LSH

Μέσα από το εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον του ιστότοπου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αναλυτικά τα τρία πρώτα SUV με τα οποία συστήνεται η εταιρεία:

Lepas L4

Lepas L6

Lepas L8

Παράλληλα, παρουσιάζεται διεξοδικά η προηγμένη υβριδική τεχνολογία Lepas Super Hybrid (LSH), καθώς και οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους έχει δομηθεί η premium ταυτότητα του κατασκευαστή.

Ταυτόχρονα με την ιστοσελίδα, ενεργοποιήθηκαν και τα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Lepas Greece σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube και LinkedIn, ενισχύοντας την άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες οδηγούς.