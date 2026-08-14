Η Διεθνής Ομοσπονδία επιτρέπει ξανά τη συμμετοχή οδηγών και ομάδων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία με τα εθνικά τους σύμβολα.

Η FIA προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής, αίροντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στους Ρώσους και Λευκορώσους αγωνιζόμενους μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Με απόφαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), οι οδηγοί, οι εθνικές ομάδες και οι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες μπορούν πλέον να συμμετέχουν στους διεθνείς αγώνες χωρίς περιορισμούς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της FIA, επιτρέπεται εκ νέου η χρήση των εθνικών συμβόλων, των χρωμάτων, της σημαίας και της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου στις διοργανώσεις. Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση των αθλητών να υπογράφουν δήλωση ουδετερότητας προκειμένου να εξασφαλίσουν αγωνιστική άδεια.

Διατηρείται η απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων

Παρά την άρση των κυρώσεων για τους αθλητές, η FIA ξεκαθάρισε ότι παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση διεξαγωγής διεθνών αγώνων στη ρωσική και λευκορωσική επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής του Grand Prix της Ρωσίας στο ημερολόγιο της Formula 1, καθώς το συμβόλαιο με την πίστα του Σότσι έχει καταγγελθεί οριστικά.

Η συγκεκριμένη απόφαση ευθυγραμμίζεται με ανάλογες κινήσεις άλλων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, που έχουν χαλαρώσει τα μέτρα για τους αθλητές. Στον αντίποδα, η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσυκλετισμού (FIM) διατηρεί μέχρι στιγμής την πλήρη απαγόρευση συμμετοχής για τους Ρώσους και Λευκορώσους αναβάτες.

Τα πρακτικά εμπόδια

Παρά τη χαλάρωση των αγωνιστικών κανονισμών της FIA, οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά πρακτικά εμπόδια. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι δυσκολίες στην έκδοση βίζας και οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στη μετακίνηση και τη χορηγική τους κάλυψη.

Από την πλευρά της, η FIA υπογράμμισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει επιπλέον μέτρα ή να προσαρμόσει την πολιτική της στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφώνεται με το πλαίσιο των διεθνών κυρώσεων.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.