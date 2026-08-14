Στα επόμενα Grand Prix η Scuderia Ferrari θα συνεχίσει την εξέλιξη της SF-26 με στόχο να καθιερωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στη Formula 1.

Το δεύτερο μισό της σεζόν της Formula 1 του 2026 αναμένεται καθοριστικό για την εξέλιξη των μονοθεσίων, με το όριο του προϋπολογισμού (σ.σ. cost cap) να περιορίζει σημαντικά στις κορυφαίες ομάδες. Ενώ η Mercedes φαίνεται να καθυστερεί το επόμενο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της W17, οι αντίπαλοί της «τρέχουν» ώστε να ξεπεράσουν τη γερμανική ομάδα.

Στη Ferrari, ωστόσο, η κατάσταση διαφέρει. Η SF-26 αποδείχθηκε ένα δομικά σωστό μονοθέσιο από την πρώτη στιγμή, επιτρέποντας στη Scuderia να εξελίσσει το πακέτο της χωρίς να σπαταλά πόρους σε διορθωτικές κινήσεις. Αυτό το πλεονέκτημα της δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίζει με ακρίβεια τα επόμενα βήματά της για το 2026, έχοντας παράλληλα καθαρό πλάνο για το 2027.

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To πλάνο της Ferrari για τους επόμενους αγώνες

Το πρόγραμμα αναβαθμίσεων της SF-26 περιλαμβάνει δύο ακόμη μεγάλα βήματα, συνοδευόμενα από μια σειρά από μικρότερες αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με το Autoracer, το πρώτο σημαντικό πακέτο θα εμφανιστεί στο Grand Prix Ολλανδίας, το οποίο περιλαμβάνει την εξέλιξη του δαπέδου που παρουσιάστηκε αρχικά στη Βαρκελώνη. Στόχος των αεροδυναμιστών του Μαρανέλο είναι η περαιτέρω αύξηση της κάθετης δύναμης και η διεύρυνση του παραθύρου λειτουργίας του μονοθεσίου.

Στη Μόντσα, η προσοχή θα στραφεί αναγκαστικά στην αεροδυναμική χαμηλής οπισθέλκουσας (drag), αλλά και στη μονάδα ισχύος. Η βελτιωμένη αποδοτικότητα της μονάδας αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της ροής αέρα και της πίεσης στις υψηλές στροφές, μειώνοντας τις απώλειες και βοηθώντας τον κινητήρα να διατηρεί την ισχύ του πιο αποτελεσματικά στο ανώτερο φάσμα περιστροφής του τούρμπο. Πρόκειται για ένα πλεονέκτημα που θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη τελική ταχύτητα και επιτάχυνση στις ευθείες.

Η μεγάλη αλλαγή του 2027 και το τέταρτο πακέτο

Παρά τις βελτιώσεις στη Μόντσα, η έκδοση ADUO 2 δεν αποτελεί μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας, αλλά τη βάση με την οποία η Ferrari θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν. Η πλέον ουσιαστική και βαθιά εξέλιξη στην αρχιτεκτονική της μονάδας ισχύος προγραμματίζεται για το 2027.

Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της SF-26 δεν σταματά εκεί, καθώς ένα τέταρτο πακέτο αναβαθμίσεων βρίσκεται ήδη υπό σχεδιασμό για το φθινόπωρο.

Η Ferrari μπορεί να αντέξει οικονομικά τη συνεχή εξέλιξη μιας πλατφόρμας που δεν απαίτησε δαπανηρές αναθεωρήσεις. Την ώρα που η Red Bull Racing χρειάστηκε να επενδύσει βαριά για να διορθώσει το μονοθέσιό της, η Mercedes εστιάζει τους πόρους της σε ελάχιστες μεγάλες αναβαθμίσεις και η McLaren αναζητά ακόμα αεροδυναμική αποδοτικότητα, στο Μαρανέλο η προτεραιότητα παραμένει η σταδιακή εξόρυξη των δυνατοτήτων της SF-26.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ μετράνε από μία νίκη στη σεζόν και αν θέλει η Scuderia να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, πρέπει να δει τους οδηγούς της συχνότερα στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.