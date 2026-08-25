Ο Μαξ Φερστάπεν θεωρεί ότι το όριο βρίσκεται ευκολότερα με τα μονοθέσια του 2026, όμως ο Αντρέα Στέλα της McLaren παρουσιάζει την αντίθετη άποψη.

Οι μικρές διαφορές που καταγράφηκαν ανάμεσα στους teammates στο Grand Prix Ολλανδίας άνοιξαν μια ενδιαφέρουσα τεχνική συζήτηση. Ο Μαξ Φερστάπεν θεωρεί ότι η φετινή γενιά μονοθεσίων επιτρέπει στους οδηγούς να προσεγγίζουν ευκολότερα το όριο, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες. Ο Αντρέα Στέλα, αντίθετα, υποστηρίζει ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι πιο απρόβλεπτα και απαιτητικά από τους προκατόχους τους.

Το Ζάντβορτ πρόσφερε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Λίαμ Λόσον αγωνίστηκε εκτάκτως με τη Red Bull στη θέση του τραυματία Ίσακ Χατζάρ και προκρίθηκε όγδοος, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν. Την ίδια στιγμή, ο Γιούκι Τσουνόντα επέστρεψε στην ενεργό δράση με τη Racing Bulls και πλησίασε αμέσως τον Άρβιντ Λίντμπλαντ, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο αγωνιστικό τριήμερό του στη φετινή σεζόν.

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Η ερμηνεία του Φερστάπεν

Για τον Ολλανδό της Red Bull Racing, οι εμφανίσεις των Λόσον και Τσουνόντα δεν ήταν έκπληξη. Ο Ολλανδός θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά των φετινών μονοθεσίων περιορίζουν το περιθώριο με το οποίο ένας οδηγός μπορεί να ξεχωρίσει στον έναν γρήγορο γύρο.

«Πιστεύω ότι αυτό ισχύει κυρίως στις κατατακτήριες. Με αυτά τα μονοθέσια είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις το όριο. Σε αρκετά σημεία υπάρχει επίσης έλλειμμα ενέργειας από την μπαταρία, επομένως γίνεται ευκολότερο να συνδυάσεις σωστά όλα τα στοιχεία του γύρου», ανέφερε.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής βλέπει αυτή την τάση σε ολόκληρο το grid και όχι μόνο στους οδηγούς που συνδέονται με τη Red Bull: «Το παρατηρούμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όλοι βρίσκονται συνεχώς μέσα στο ένα ή στα δύο δέκατα. Αν κάποιος κάνει πολύ κακές κατατακτήριες, η διαφορά μπορεί να φτάσει στα τρία δέκατα. Τα περιθώρια είναι πάντοτε εξαιρετικά μικρά. Το είδαμε και με τον Yuki, ο οποίος βρέθηκε αμέσως πολύ κοντά».

Η αντίθετη άποψη του Στέλα

Ο επικεφαλής της McLaren έχει εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Ο Αντρέα Στέλα επισήμανε ότι τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι χαρακτηρίζουν δύσκολη την οδήγηση των φετινών μονοθεσίων, ενώ οι διαφορές ανάμεσά τους μπορούν να αυξηθούν σημαντικά όταν ένας από τους δύο δεν βρει από νωρίς το κατάλληλο στήσιμο.

«Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στις άλλες ομάδες, όμως και οι δύο οδηγοί μας χαρακτηρίζουν αυτά τα μονοθέσια δύσκολα στην οδήγηση. Την προηγούμενη χρονιά βλέπαμε πολύ μικρότερες αποκλίσεις ανάμεσά τους. Φέτος, όταν ένας οδηγός ξεκινήσει ένα αγωνιστικό τριήμερο χωρίς αυτοπεποίθηση, η διαφορά μπορεί να γίνει μεγάλη», ανέφερε ο Ιταλός.

Σύμφωνα με τον Στέλα, η δυσκολία έχει δύο διαφορετικές πηγές. Η πρώτη βρίσκεται στο πλαίσιο, καθώς τα μικρότερα ελαστικά, η μειωμένη κάθετη δύναμη και το χαμηλότερο επίπεδο πρόσφυσης κάνουν τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου πιο απότομες. Η δεύτερη αφορά τη μονάδα ισχύος και τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια αιφνίδια μείωση της ηλεκτρικής ισχύος πριν από το φρενάρισμα μπορεί να μεταβάλει το σημείο αναφοράς του οδηγού, ενώ η πρόωρη επιτάχυνση σε μια στροφή ενδέχεται να περιορίσει την ενέργεια που θα είναι διαθέσιμη αργότερα στον γύρο.

«Είναι πολύ δύσκολο για τους οδηγούς να προβλέψουν τι πρόβλημα θα εμφανιστεί στο φρενάρισμα ή αν το πίσω μέρος θα αντιδράσει απότομα στην επιτάχυνση. Η προηγούμενη γενιά μονοθεσίων παρήγαγε πολύ περισσότερη αεροδυναμική φόρτιση και τα ελαστικά προσέφεραν μεγαλύτερη πρόσφυση. Ήταν ευκολότερη», υποστήριξε.

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