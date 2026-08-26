Οι ψυχολογικές απαιτήσεις της Formula 1 είναι τεράστιες, με τον Φράνκο Κολαπίντο να ζητά μεγαλύτερη υπευθυνότητα τόσο από το κοινό όσο και από τους ίδιους τους οδηγούς.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Formula 1 τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει φέρει στην επιφάνεια και μια σκοτεινή πλευρά: την έντονη αύξηση της διαδικτυακής κακοποίησης και των επιθέσεων μίσους προς τους οδηγούς, στελέχη των ομάδων και όχι μόνο.

Παρά τις προσπάθειες της FIA και των διοργανωτών μέσω πρωτοβουλιών όπως το «United Against Online Abuse» και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για το φιλτράρισμα των σχολίων, το φαινόμενο παραμένει έντονο. Το πρόβλημα δεν είναι πρωτόγνωρο για το σπορ, όμως η συχνότητα με την οποία τα φαινόμενα συμβαίνουν, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

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Οι αθλητές έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό

Ο οδηγός της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο, μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα της διαδικτυακής βίας. Ο Αργεντινός υπογράμμισε πως η κατάσταση αντανακλά ευρύτερα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ επεσήμανε και τη συνυπευθυνότητα των ίδιων των αθλητών στη δημόσια σφαίρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο motorsport.com, o Κολαπίντο τόνισε πως οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να φέρουν την αλλαγή:

«Έτσι είναι η κοινωνία στις μέρες μας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο, νομίζω, εμείς ως αθλητές πρέπει να μιλήσουμε πιο δυνατά και να βάλουμε ένα όριο. Ως οδηγοί, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν πόσο πολύ μπορούν τα λόγια τους να επηρεάσουν τους άλλους. Νομίζω ότι δεν το έχουν νιώσει ποτέ στη ζωή τους επειδή δεν έλαβαν ποτέ τέτοια μηνύματα, ή πιθανώς νομίζουν ότι δεν τα διαβάζουμε ποτέ ούτως ή άλλως. Έχουμε φτάσει όμως στην κατάσταση όπου οι περισσότεροι αθλητές διαγράφουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Πιστεύω ότι ως ανθρώπινα όντα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη επίγνωση της επίδρασης που έχουν τα λόγια μας».

Ο 23χρονος τόνισε παράλληλα πως και οι πιλότοι οφείλουν να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά με δηλώσεις μετά τους αγώνες, φέρνοντας ως παράδειγμα το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν στην Ιαπωνία, όπου ο Βρετανός της Haas αναφέρθηκε δημόσια σε εκείνον μέσω podcast αντί να λύσουν το θέμα επί προσωπικού:

«Από την πλευρά μου, ρίχνω λίγο το φταίξιμο και σε εμάς ως οδηγούς, επειδή μερικές φορές μιλάμε στα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που δεν σκεφτόμαστε τη δύναμη που έχουν τα λόγια μας. Του έστειλα μήνυμα αμέσως μετά τον αγώνα και δεν απάντησε ποτέ. Δεν μιλήσαμε ποτέ μετά από αυτό, αλλά μετά είπε αυτό για μένα. Είναι αυτού του είδους τα πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε με διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο που θα ήταν πολύ πιο εύκολος και όχι βγαίνοντας δημόσια. Και μετά νομίζω ότι το να κάνεις τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα λόγια τους έχουν πραγματικό αντίκτυπο είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι».

Αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια, ο Κολαπίντο διευκρίνισε ότι δεν τον επηρεάζουν σε προσωπικό επίπεδο όταν προέρχονται από ανώνυμους χρήστες, αλλά η ενόχληση προκύπτει όταν αυτά στοχεύουν μέλη της οικογένειάς του.

Η ψυχολογική πίεση και η μετάβαση στην F1

Πέρα από τα social media, η προσαρμογή στο πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της Formula 1 είναι τεράστια πρόκληση σε σύγκριση με τις μικρότερες κατηγορίες:

«Είναι πολύ πιο πολιτικά τα πράγματα στην F1 και κανείς δεν σου το λέει πραγματικά αυτό. Τίποτα δεν μπορεί πραγματικά να σε προετοιμάσει για να γίνεις οδηγός της F1 και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έχεις να διαχειριστείς. Ίσως οδηγείς μόνο το 10% του χρόνου ως οδηγός της F1, αλλά δεν έχει πλέον να κάνει τόσο πολύ με την οδήγηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, γιατί ξαφνικά έχεις να κάνεις με πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι το κομμάτι που δεν βλέπει κανείς, αλλά είναι σοκαριστικό πόσο ψυχικά απαιτητικό είναι ένα αγωνιστικό τριήμερο στην F1. Το να αποδίδεις με συνέπεια κάθε σαββατοκύριακο είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο επειδή τα συναισθήματα αλλάζουν, πολλά πράγματα γύρω σου αλλάζουν και το να βρίσκεσαι στο κορυφαίο σου επίπεδο κάθε εβδομάδα είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Αυτό είναι το πράγμα που μαθαίνεις με τον καιρό, πώς να προχωράς προσωπικά και να εστιάζεις στην επίτευξη αυτής της σταθερότητας. Νομίζω ότι η εύρεση αυτού του ρυθμού είναι το στοιχείο που έχω βελτιώσει περισσότερο φέτος. Έγινα πολύ καλύτερος στο να διατηρώ την ενέργειά μου σε καλύτερο επίπεδο και να μην φτάνω εξαντλημένος πριν οδηγήσω. Προσωπικά, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα βήματα που έχω κάνει».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.