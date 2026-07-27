Κόντρα στα παράπονα πολλών οδηγών για τα φετινά μονοθέσια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 τόνισε πως όλοι πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται.

Οι απαιτήσεις των νέων μονοθεσίων της Formula 1 και η περίπλοκη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις εντός κι εκτός πίστας. Μετά από 11 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα, ορισμένοι οδηγοί δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εξοικείωση με τα νέα μονοθέσια και στη συμπεριφορά των μονάδων ισχύος.

Παρότι κάποιοι συνεχίζουν να ασκούν έντονη κριτικοί, κάποιοι έχουν αποδεχθεί τη νέα εποχή της Formula 1 και εστιάζουν στην προσαρμογή στα πακέτα τα οποία διαθέτουν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο λόγος του παγκόσμιου πρωταθλητή

Στο επίκεντρο της προσοχής έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες ο Τζορτζ Ράσελ. Πέρα από τα συνεχόμενα προβλήματα αξιοπιστίας, ο Βρετανός έπρεπε να προσαρμόσει το οδηγικό του στιλ για να αντλήσει το μέγιστο της W17. O Βρετανός δεν είναι ο μοναδικός που έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, μιας και άλλοι οδηγοί δυσκολεύονται να εξοικειωθούν με τη συμπεριφορά των μονάδων ισχύος και των μονοθεσίων τους.

Για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, η προσαρμοστικότητα αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε οδηγού στο κορυφαίο επίπεδο. Στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Βρετανός παρουσιάστηκε αμείλικτος απέναντι στις δυσκολίες και τα παράπονα που έχουν οι συναθλητές του.

«Χρειάζεται να αλλάζω το οδηγικό μου στιλ κάθε χρόνο στη ζωή μου. Ίσως για τον Ράσελ το ίδιο στιλ να λειτουργούσε για είκοσι χρόνια, για εμένα όμως όχι. Το δικό μου οδηγικό στιλ απέδωσε τελευταία φορά το 2018, όταν έκανα τις πρώτες μου δοκιμές. Έκτοτε, πρέπει να προσαρμόζομαι συνεχώς. Όσο περισσότερη εμπειρία έχεις στη Formula 1, τόσο καλύτερα προετοιμασμένος οφείλεις να είσαι. Αν δεν είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς σε ένα διαφορετικό μονοθέσιο, τότε δεν βρίσκεσαι στο κατάλληλο επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό αμειβόμαστε με εκατομμύρια: να οδηγούμε όποιο μονοθέσιο μας δοθεί, είτε είναι καλό, είτε κακό, είτε εύκολο, είτε δύσκολο».

Η διαφωνία με τον Φερστάπεν για τον ρόλο του οδηγού

Το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας και η εξάρτησή της από πολύπλοκους αλγορίθμους έχει προκαλέσει ευρύτερους προβληματισμούς. Η ευαισθησία των συστημάτων σημαίνει ότι μια μικρή απόκλιση σε μια στροφή μπορεί να κοστίσει δέκατα του δευτερολέπτου στην ευθεία που ακολουθεί.

Πρόσφατα, ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για αυτή τη συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κανονισμοί «ουδετεροποιούν» τις επιδόσεις, «τιμωρούν» τους ταχύτερους οδηγούς στην ευθεία αν πιέσουν παραπάνω στις στροφές και δεν τους επιτρέπουν πλέον να κάνουν τη διαφορά στην πίστα.

Ο Νόρις, παρά το γεγονός ότι συμμερίζεται την απογοήτευση για την τυχαία συμπεριφορά των μονάδων ισχύος, διατήρησε διαφορετική οπτική από τον Ολλανδό πρωταθλητή όσον αφορά την επίδραση του ταλέντου στη συνολική επίδοση.

«Σίγουρα μπορείς ακόμη να κάνεις τη διαφορά ως οδηγός. Προφανώς, ορισμένες στροφές έχουν χάσει μέρος της βαρύτητάς τους και οι διαφορές ενδεχομένως να έχουν μικρύνει. Όμως, αν είσαι καλύτερος οδηγός, οι περισσότερες στροφές παραμένουν πεδίο όπου μπορείς να κερδίσεις πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Αν είσαι γρήγορος, θα συνεχίσεις να είσαι μπροστά», τόνισε ο οδηγός της McLaren.

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