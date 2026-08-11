Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο Τομ ΜακΚάλοου της Aston Martin προορίζεται για τη θέση του επικεφαλής μηχανικού αγώνων μετά την αποχώρηση του Τζανπιέρο Λαμπιάσε.

Η Red Bull συνεχίζει τις κινήσεις της στη μεταγραφική αγορά της Formula 1, αναζητώντας τα κατάλληλα στελέχη που θα την επαναφέρουν στην κορυφή. Μετά την επιβεβαίωση της αποχώρησης του Τζανπιέρο Λαμπιάσε με προορισμό τη McLaren, η αυστριακή ομάδα φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο ενός ιδιαίτερα έμπειρου στελέχους.

Ο Λαμπιάσε, ο οποίος υπήρξε ο έμπιστος μηχανικός αγώνα του Μαξ Φερστάπεν για πάνω από μία δεκαετία, κατείχε παράλληλα από το 2022 τη θέση του επικεφαλής μηχανικού αγώνων (Head of Race Engineering). Η επικείμενη αποχώρησή του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών απωλειών για τη Red Bull, από την οποία έφυγαν πρόσφατα κορυφαία ονόματα όπως οι Ρομπ Μάρσαλ, Άντριαν Νιούι, Τζόναθαν Γουίτλι, Κρίστιαν Χόρνερ και Χέλμουτ Μάρκο.

Ο Τομ ΜακΚάλοου στην κορυφή της λίστας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας BILD, ο εκλεκτός για να καλύψει το κενό του Λαμπιάσε είναι ο Τομ ΜακΚάλοου. Ο Βρετανός εκτελεί σήμερα χρέη διευθυντή απόδοσης (Performance Director) στην Aston Martin, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο σπορ και βαθιά τεχνική γνώση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του ΜακΚάλοου με τη Red Bull, καθώς εκκρεμούν οι τυπικές διαδικασίες και οι συμβατικές του υποχρεώσεις με τη νυν ομάδα του.

Ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα

Η διαφαινόμενη απόκτηση του ΜακΚάλοου έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της ένταξης του Γκεν Λαγκρού στο δυναμικό της ομάδας. Ο Γάλλος, προερχόμενος από τη Mercedes, θα αναλάβει από το 2027 την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προγράμματος νέων οδηγών της Red Bull.

Αν και ο Λαγκρού δεν θα εμπλέκεται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της πίστας, η παρουσία του επιβεβαιώνει την πρόθεση της Red Bull να αναδομήσει πλήρως το τεχνικό και διοικητικό της επιτελείο, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στελέχωση για το μέλλον.

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