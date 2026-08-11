Σύντομα η Mercedes F1 θα κληθεί να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος αναμένεται να πάρει ποινή.

Παρά το γεγονός ότι η Mercedes F1 διατηρεί ένα άνετο προβάδισμα 72 βαθμών από τη Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και ο Κίμι Αντονέλι προηγείται με 50 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών, η γερμανική ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή πρόκληση. Η W17 έχει δεχθεί έντονη πίεση από τους ανταγωνιστές της στους τελευταίους αγώνες, αλλά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος παραμένει η αξιοπιστία της μονάδας ισχύος.

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου μισού της σεζόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο ο Κίμι Αντονέλι όσο και ο Τζορτζ Ράσελ θα αναγκαστούν να λάβουν ποινές στην εκκίνηση Grand Prix στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Ο 19χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη στο όριο για τα εξαρτήματα του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της εξάτμισης, ενώ η αλλαγή κινητήρα στον Βρετανό στην Ουγγαρία τον έφερε επίσης πολύ κοντά στο όριο.

Αυτό γεννά εύλογα το ερώτημα εάν οι ποινές θα έχουν άμεση επιρροή στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Η Ferrari είναι πολύ ανταγωνιστική σε κάθε Grand Prix, ενώ η McLaren πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με μια επιβλητική εμφάνιση του Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία.

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Η στρατηγική της Μόντσα δεν θα αρέσει στον Αντονέλι

Στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και η ομάδα στρατηγικής στο Μπρίξουορθ εξετάζουν τις καταλληλότερες πίστες για την απορρόφηση των ποινών, με τη Μόντσα και το Μπακού να θεωρούνται οι ιδανικότερες επιλογές λόγω των δυνατοτήτων για προσπεράσματα. Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να πάρουν ποινές οι οδηγοί του είναι μεγάλες:

«Θα μπορούσε να υπάρξει ένας αγώνας που μπορεί να είναι πολύ ξεχωριστός για τον Κίμι, αλλά στα χαρτιά φαίνεται ότι είναι ένα καλό μέρος για να πάρουμε μια ποινή κινητήρα. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε με τον τον πατέρα του Κίμι για το πότε θέλουμε να πάρουμε την ποινή κινητήρα στη Μόντσα. Το Μπακού είναι επίσης ένας τέτοιος αγώνας. Ναι, ίσως βγάλουμε την πίεση από τη Μόντσα, ξεκινώντας από το πίσω μέρος της εκκίνησης», είπε.

Οι ποινές ως λύση αναγκαιότητας

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας, Μπράντλεϊ Λορντ, εμφανίστηκε ακόμα πιο βέβαιος για την αναγκαιότητα των ποινών:

«Νομίζω ότι, κοιτάζοντας πόσα εξαρτήματα έχουμε χρησιμοποιήσει στο πρώτο μισό της σεζόν, είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι σε κάποιο σημείο θα υπάρξουν ποινές. Κάποιοι από την ομάδα στρατηγικής και τα στελέχη στο Μπριξουορθ θα εργαστούν για να βρουν τη βέλτιστη διαδρομή για το υπόλοιπο της σεζόν. Είναι ρεαλιστικά δύσκολο να φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς με το υπάρχον υλικό που διαθέτουμε. Έχουμε μισή σεζόν μπροστά μας. Ο Κίμι βρίσκεται στο τέταρτο σετ εξαρτημάτων, οπότε τα επόμενα επιφέρουν ποινές, και ο Τζορτζ στο τρίτο, στο πρώτο μισό της χρονιάς. Οι πιθανότητες και τα μαθηματικά υποδηλώνουν ότι και οι δύο σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί να λάβουν κάποια μορφή ποινής, με το μέγεθος να απομένει να καθοριστεί».

Παρά την επικείμενη επιβολή ποινών, η Mercedes εκφράζει την πεποίθηση ότι τα δομικά προβλήματα που προκάλεσαν τις εγκαταλείψεις στον Καναδά και τη Βαρκελώνη έχουν πλέον επιλυθεί. Η αναβάθμιση αξιοπιστίας που εισήχθη στην Αυστρία φαίνεται πως σταθεροποίησε την κατάσταση στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS).

Με το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος να αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, η διαχείριση των ποινών και η διατήρηση της αξιοπιστίας θα κρίνουν αν η Mercedes θα καταφέρει να προστατεύσει το προβάδισμά της και να φτάσει στην κατάκτηση των δύο τίτλων.



Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.