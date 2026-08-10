Έπειτα από τη νίκη της στην Ουγγαρία, στη McLaren δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν την εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου, καθώς τα κέρδη είναι πολλά για να αγνοηθούν.

Η McLaren F1 φαίνεται πως βρίσκει ξανά τον βηματισμό της στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα στη σεζόν του 2026, η πρωταθλήτρια ομάδα του επιβεβαίωσε την ικανότητά της στην εξέλιξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, φέρνοντας ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων την Ουγγαρία. Η νέα διαμόρφωση στο δάπεδο και την εμπρός πτέρυγα ξεκλείδωσε σημαντική απόδοση, επιτρέποντας στον Λάντο Νόρις να κατακτήσει την πρώτη φετινή νίκη της ομάδας.

Παρά τη βελτίωση, η διαφορά των 159 βαθμών από την πρωτοπόρο Mercedes F1 καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υπεράσπιση των τίτλων. Ο Νόρις βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας κάλυψης οδηγών, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ακολουθεί έβδομος. Η καθυστερημένη εκκίνηση της McLaren οφείλεται εν μέρει στη σκληρή μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν, η οποία απορρόφησε πόρους, σε συνδυασμό με κάποιες διορθώσεις στην αεροδυναμική φιλοσοφία του 2026.

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Η στρατηγική της McLaren και η μεταφορά τεχνογνωσίας

Ακόμα κι αν οι κανονισμοί του 2027 επιφέρουν αλλαγές, όπως το πιο κοντό μπροστινό τμήμα του δαπέδου κατά 300mm που θα επηρεάσει την παραγόμενη κάθετη δύναμη και το ύψος απόστασης από το έδαφος, η τεχνική ηγεσία της ομάδα εκτιμά ότι η πραγματική συλλογή δεδομένων στην πίστα υπερτερεί οποιασδήποτε θεωρητικής προσομοίωσης στο εργαστήριο.

Ο τεχνικός διευθυντής μηχανικής της McLaren, Νιλ Χούντλι, εξήγησε το κακό φετινό ξεκίνημα, αλλά και τους στόχους για το υπόλοιπο της σεζόν:

«Είχαμε προφανώς έναν μεγάλο, αν και ελαφρώς εκπληκτικό, ανταγωνισμό με τον Φερστάπεν στο τέλος της περασμένης σεζόν. Αλλά προφανώς, αναπτύσσαμε το αυτοκίνητό μας μέχρι το τέλος της χρονιάς ενώ παράλληλα εργαζόμασταν για το 2026. Όταν βλέπετε πώς μπήκαμε στο ξεκίνημα του 2026, ήμασταν λίγο σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με μερικές ομάδες. Πιστεύω ότι κάναμε μια αρκετά καλή δουλειά φέρνοντας πολλές αναβαθμίσεις που προσέθεσαν απόδοση στο μονοθέσιο. Βγάλαμε τους εαυτούς μας σε καλύτερη θέση από την πλευρά της μονάδας ισχύος, από την πλευρά του μονοθεσίου. Αλλά οφείλεις να παραδεχτείς ότι μερικές ομάδες εκεί έξω έχουν σίγουρα κάνει καλύτερη δουλειά από εμάς. Και τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στο δεύτερο μισό της σεζόν να τις ξεπεράσουμε στην εξέλιξη και να γίνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί σε περισσότερους αγώνες».

Όσον αφορά την απόφαση να μην σταματήσει η εξέλιξη του τρέχοντος μονοθεσίου, ο Χούντλι ήταν κατηγορηματικός: «Περιμένουμε στους επόμενους αγώνες να φέρουμε ορισμένα σημαντικά εξαρτήματα, και περιμένουμε να το κάνουμε αυτό αρκετά αργά μέσα στη σεζόν. Σίγουρα δεν σταματάμε την εξέλιξη για το '26 επειδή γνωρίζουμε ότι ό,τι πάρουμε από το 2026 στο 2027, αυτή η γνώση θα μεταφερθεί. Ακόμη κι αν το μονοθέσιό μας γίνει λίγο μακρύτερο, ακόμη κι αν εννοιολογικά η ανάρτηση μπορεί να αλλάξει, όλα όσα μαθαίνουμε φέτος είναι απολύτως σχετικά για την επόμενη χρονιά. Επομένως, θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το μονοθέσιο για όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί αγώνες μπροστά μας στο 2026 που μπορούμε να προσθέσουμε απόδοση».

Ελευθερία κανονισμών και ιδέες από τον ανταγωνισμό

Με τη McLaren να παραμένει επιθετική στο μέτωπο των αναβαθμίσεων στο δεύτερο μισό του φετινού πρωταθλήματος. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 προσφέρουν μεγαλύτερη σχεδιαστική ελευθερία από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η McLaren, όπως και άλλες ομάδες, μελετά τις λύσεις των ανταγωνιστών της, όπως την περιστρεφόμενη πίσω πτέρυγα που εμφάνισε η Ferrari στις χειμερινές δοκιμές, εντοπίζοντας πεδία αεροδυναμικής ανάπτυξης. Ο Χούντλι σχολίασε τα περιθώρια που δίνει η νέα γενικά τεχνικών κανονισμών.

«Αεροδυναμικά, παρόλο που τα μονοθέσια φαίνονται αρκετά κοντά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Υπάρχουν πράγματα που ο κόσμος έχει ανοίξει. Πιστεύω ότι οι κανονισμοί μάς δίνουν αρκούντως αρκετή ελευθερία. Όταν μιλάς για την πρώτη χρονιά, πραγματικά παίρνεις πολλά από αυτά που έχουν κάνει άλλες ομάδες. Παίρνεις πολλά μέσα από τους κανονισμούς όταν τους ξαναδιαβάζεις, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είναι λίγο πιο ανοιχτοί από το 2022 έως το 2025, και προφανώς σε αυτή την πρώτη χρονιά μαθαίνεις τόσο πολλά που είναι διασκεδαστικό να μπορείς να κοιτάξεις διαφορετικές ιδέες. Τα sidepods είναι ένα καλό παράδειγμα όπου ίσως δεν υπάρχει τεράστια ποσότητα απόδοσης σε αυτά, αλλά βλέπεις τόσα πολλά διαφορετικά στο pit lane. Κανείς δεν έχει συγκλίνει ακόμα, οπότε έχεις πολλά πράγματα που μπορείς να δοκιμάσεις για να βρεις τη σωστή κατεύθυνση».



Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.