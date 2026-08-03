Ο Σιμόνε Ρέστα παραδέχεται την ανωτερότητα της MCL40 στην Ουγγαρία, ενώ η Mercedes σχεδιάζει προσεκτικά τις δικές της αναβαθμίσεις για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Η επικράτηση του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ουγγαρίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, καθώς η McLaren έσπασε το απόλυτο σερί των pole positions που διατηρούσε η Mercedes από την αρχή της χρονιάς. Η ομάδα του Ουόκινγκ τοποθέτησε ένα ανασχεδιασμένο δάπεδο στην MCL40, καταφέρνοντας να κυριαρχήσει στον αγώνα και να πανηγυρίσει την πρώτη της φετινή νίκη.

Στο νέο επεισόδιο του επίσημου podcast της γερμανικής ομάδας («Nu Silver Arrows Radio Show»), ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Σιμόνε Ρέστα, σχολίασε την πρόοδο των ανταγωνιστών τους. Όπως τόνισε, η αναβάθμιση της McLaren ήταν μεγάλη και είχε αισθητό αντίκτυπο στην απόδοσή της, αν και η τελική επικράτηση ήταν συνδυασμός του νέου πακέτου και της εξαιρετικής εμφάνισης του Νόρις.

«Πρόκειται σίγουρα για μια σημαντική αναβάθμιση που είχε αντίκτυπο στην απόδοσή τους. Βλέπουμε γενικά τη McLaren να αποδίδει καλά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος. Ο Νόρις βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο με το μονοθέσιο, το στήσιμο, τη διαχείριση των ελαστικών και εκτέλεσε τον αγώνα άψογα. Θεωρώ ότι ήταν ένας συνδυασμός και των δύο πλευρών», δήλωσε ο Σιμόνε Ρέστα.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με την απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, η οποία κατέκτησε τη νίκη στους πρώτους έξι αγώνες εκκινώντας από την pole position. Ωστόσο, οι αναβαθμίσεις που έφεραν η Ferrari και η McLaren έχουν κλείσει την ψαλίδα στην κορυφή. Μάλιστα, η Ferrari κατάφερε να μαζέψει 26 βαθμούς στα τελευταία τρία αγωνιστικά τριήμερα, μειώνοντας τη διαφορά από τη Mercedes στους 72 βαθμούς πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η απάντηση της Mercedes θα έρθει στο δεύτερο μισό της σεζόν

Ο Ιταλός τεχνικός εξήγησε ότι η Mercedes περίμενε αυτή την εξέλιξη, καθώς οι νέοι κανονισμοί δίνουν περιθώρια στις ομάδες να αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τα προβλήματα αξιοπιστίας στη μονάδα ισχύος έχουν κοστίσει πολύτιμους βαθμούς στα «Ασημένια Βέλη», υπογραμμίζοντας όμως ότι η ομάδα εργάζεται με μεθοδικότητα και ψυχραιμία για την επίλυσή τους.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας, Μπράντλεϊ Λορντ, αποκάλυψε ότι η Mercedes αξιολογεί προσεκτικά το δικό της πρόγραμμα αναβαθμίσεων για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εισαγωγή των αεροδυναμικών βελτιώσεων και των αναβαθμίσεων του κινητήρα να γίνει στον κατάλληλο χρόνο, ώστε η ομάδα να μην πιέσει καταστάσεις βιαστικά και υποπέσει σε λάθη.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.