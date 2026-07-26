Μπορεί να μην νίκησε η Mercedes στην Ουγγαρία, ωστόσο ο Κίμι Αντονέλι παραμένει στην πρωτοπορία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο.

Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, που σηματοδότησε την επιστροφή της πρωταθλήτριας McLaren στις νίκες. Αυτό όμως δεν είχε τεράστια επίπτωση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τον Κίμι Αντονέλι να παραμένει στην πρώτη θέση μάλιστα να μεγαλώνει τη διαφορά βαθμών από τον Λούις Χάμμιλτον. Χαμένος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, που έχασε αρκετό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 219 2 Lewis Hamilton Ferrari 169 3 George Russell Mercedes 160 4 Charles Leclerc Ferrari 138 5 Lando Norris McLaren 128 6 Max Verstappen Red Bull Racing 109 7 Oscar Piastri McLaren 92 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 68 9 Liam Lawson Racing Bulls 43 10 Pierre Gasly Alpine 42 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 23 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 18 Nico Hulkenberg Audi 2 19 Fernando Alonso Aston Martin 1 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Perez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών