F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ουγγαρίας
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Μπορεί να μην νίκησε η Mercedes στην Ουγγαρία, ωστόσο ο Κίμι Αντονέλι παραμένει στην πρωτοπορία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο.
Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, που σηματοδότησε την επιστροφή της πρωταθλήτριας McLaren στις νίκες. Αυτό όμως δεν είχε τεράστια επίπτωση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τον Κίμι Αντονέλι να παραμένει στην πρώτη θέση μάλιστα να μεγαλώνει τη διαφορά βαθμών από τον Λούις Χάμμιλτον. Χαμένος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, που έχασε αρκετό έδαφος στη μάχη του τίτλου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|68
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|43
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|42
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|23
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|16
|Alexander Albon
|Williams
|5
|17
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|2
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull Racing
|177
|5
|Racing Bulls
|66
|6
|Alpine
|61
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Audi
|12
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
@Photo credits: Mercedes F1