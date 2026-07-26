F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ουγγαρίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ουγγαρίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μπορεί να μην νίκησε η Mercedes στην Ουγγαρία, ωστόσο ο Κίμι Αντονέλι παραμένει στην πρωτοπορία της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο.

Το Grand Prix Ουγγαρίας ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, που σηματοδότησε την επιστροφή της πρωταθλήτριας McLaren στις νίκες. Αυτό όμως δεν είχε τεράστια επίπτωση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με τον Κίμι Αντονέλι να παραμένει στην πρώτη θέση μάλιστα να μεγαλώνει τη διαφορά βαθμών από τον Λούις Χάμμιλτον. Χαμένος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, που έχασε αρκετό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

F1 Guide

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes219
2Lewis HamiltonFerrari169
3George RussellMercedes160
4Charles LeclercFerrari138
5Lando NorrisMcLaren128
6Max VerstappenRed Bull Racing109
7Oscar PiastriMcLaren92
8Isack HadjarRed Bull Racing68
9Liam LawsonRacing Bulls43
10Pierre GaslyAlpine42
11Arvid LindbladRacing Bulls23
12Franco ColapintoAlpine19
13Oliver BearmanHaas F1 Team18
14Gabriel BortoletoAudi10
15Carlos SainzWilliams6
16Alexander AlbonWilliams5
17Esteban OconHaas F1 Team3
18Nico HulkenbergAudi2
19Fernando AlonsoAston Martin1
20Valtteri BottasCadillac0
21Sergio PerezCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes379
2Ferrari307
3McLaren220
4Red Bull Racing177
5Racing Bulls66
6Alpine61
7Haas F1 Team21
8Audi12
9Williams11
10Aston Martin1
11Cadillac0

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes F1

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 