Ο αναβάτης της Pramac Yamaha αποκάλυψε τις επαφές με την Dorna, την τουρκική ομοσπονδία και την κυβέρνηση για την επιστροφή του MotoGP στο Istanbul Park.

Η επιστροφή του MotoGP στην Τουρκία παραμένει στο προσκήνιο, με τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου να εργάζεται ενεργά για να επαναφέρει το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας στην πατρίδα του. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θεωρεί απίθανο να συμβεί αυτό το 2027, το ενδεχόμενο επιστροφής της πίστας του Istanbul Park φαίνεται πολύ πιο πιθανό για το 2028.

Το MotoGP έχει αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία κατά την περίοδο 2005-2007. Στους αγώνες των 990 κ.εκ. νικητής είχε αναδειχθεί ο Μάρκο Μελάντρι, ενώ στον μοναδικό αγώνα των 800 κ.εκ. το 2007 τη νίκη είχε πάρει ο Κέισι Στόονερ. Ο Ραζγκατλίογλου, ο οποίος ήταν μόλις εννέα ετών τότε, δεν είχε παρακολουθήσει από κοντά εκείνους τους αγώνες, ενώ έχασε και τον αγώνα του WorldSBK στην ίδια πίστα το 2013, καθώς αγωνιζόταν στο Red Bull MotoGP Rookies Cup στο Silverstone.

Οι συζητήσεις με την Dorna και την κυβέρνηση

Η πίστα του Istanbul Park φιλοξένησε επίσης τη Formula 1 από το 2005 έως το 2011, ενώ επέστρεψε στο πρόγραμμα τις σεζόν 2020 και 2021 λόγω της πανδημίας. Μάλιστα, η F1 ανακοίνωσε φέτος μια νέα πενταετή συμφωνία με την πίστα, η οποία τίθεται σε ισχύ από το 2027, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και για τους δύο τροχούς.

Όπως δήλωσε ο αναβάτης της Pramac Yamaha στο Crash.net στο πλαίσιο του Βρετανικού Grand Prix, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη: «Έχουμε αυτό το πλάνο για το μέλλον. Όπως φαίνεται, μπορεί να μη γίνει την επόμενη χρονιά, αλλά είναι πιθανό για το 2028. Θα δούμε. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Εφόσον η Formula 1 έχει ήδη υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Istanbul Park, γιατί όχι και το MotoGP; Μιλάμε για αυτό με την Dorna, με την ομοσπονδία αλλά και με την κυβέρνηση».