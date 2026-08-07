Ο Ισπανός της Gresini Ducati σημείωσε τον πρώτο χρόνο στις πρώτες δοκιμές του GP Μ. Βρετανίας, με τον Μάρκο Μπετζέκι να επιστρέφει στη 2η θέση.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP επέστρεψε στη δράση μετά τη θερινή διακοπή, με τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (FP1) για το Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον. Ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, θέτοντας από την αρχή τον ρυθμό του τριημέρου.

Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε χρόνο 1:58.692 περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη της 45λεπτης διαδικασίας, μια επίδοση που παρέμεινε στην κορυφή μέχρι το πέσιμο της καρώ σημαίας.

Επιστροφή Μπετζέκι και πτώση για Ακόστα

Πίσω από τον Άλεξ Μάρκεθ πλασαρίστηκε ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στη δράση μετά τον τραυματισμό του στην κλείδα στο Γερμανικό GP. Ο Ιταλός έμεινε μόλις 0,173 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα με την KTM. Ο νεαρός Ισπανός είχε μια πτώση στη στροφή 15 (Stowe) στη μέση της διαδικασίας, αλλά επέστρεψε στην πίστα με φρέσκα ελαστικά βελτιώνοντας τον χρόνο του στο 1:58.974.

Η πρώτη δεκάδα και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ για τη Trackhouse Aprilia, με τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati να ακολουθεί στην 5η θέση. Ο Μάρκ Μάρκεθ με τη εργοστασιακή Ducati κατέλαβε την 6η θέση, μπροστά από τον Άι Ογκούρα.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην 8η θέση, αποφεύγοντας οριακά μια σύγκρουση με τον Αγκούστο Φερνάντεθ στα τελευταία λεπτά. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Φράνκο Μορμπιντέλι και ο Πέκο Μπανιάια, ο οποίος επίσης επέστρεψε μετά από επέμβαση στο χέρι κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Από τις υπόλοιπες κατασκευάστριες, ο Χουάν Μιρ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Honda στην 11η θέση, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό έφερε την πρώτη Yamaha στη 15η θέση.

Η δράση στο Σίλβερστον συνεχίζεται με τις χρονομετρημένες δοκιμές, που θα αρχίσουν στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

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