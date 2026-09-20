Tesla Roadster: Η 1η Οκτωβρίου είναι η ώρα της αλήθειας

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά το πρώτο concept, το ηλεκτρικό hypercar της Tesla επιστρέφει με τις ίδιες μεγάλες υποσχέσεις αλλά και μεγαλύτερα ερωτηματικά.

Η Tesla έχει προαναγγείλει την αποκάλυψη του νέου Roadster για την 1η Οκτωβρίου 2026. Η ημερομηνία ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε ως concept το 2017, μαζί με το Semi, και έκτοτε έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της εταιρείας: εκείνη του αυτοκινήτου που όλοι θυμούνται, πολλοί έχουν προπαραγγείλει και κανείς ακόμη δεν έχει οδηγήσει στους δρόμους.

Το πρώτο Roadster της νέας εποχής έφτασε στη σκηνή με νούμερα που τότε ακούγονταν σχεδόν εξωπραγματικά. Η Tesla μιλούσε για επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε 1,9 δλ., τελική ταχύτητα άνω των 400 χλμ./ώρα και αυτονομία περίπου 1.000 χλμ. Το πλάνο προέβλεπε παραγωγή το 2020. Έκτοτε το χρονοδιάγραμμα μετακινήθηκε επανειλημμένα, με τις ημερομηνίες να περνούν από το 2022, στο 2023, στο 2024, στο 2025 και, πιο πρόσφατα, στην άνοιξη του 2026. Η 1η Οκτωβρίου, λοιπόν, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα ακόμη teaser. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Tesla καλείται να δείξει ποιο Roadster ετοιμάζει για το 2026 και, κυρίως, πόσο κοντά βρίσκεται στην παραγωγή.

Οι παλιές υποσχέσεις έχουν πλέον άλλο βάρος

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω και που εξακολουθεί να προβάλλει η Tesla για το Roadster παραμένουν εντυπωσιακά, Η εταιρεία το περιγράφει επίσης ως τετραθέσιο, με αφαιρούμενη γυάλινη οροφή που αποθηκεύεται στον χώρο αποσκευών. Η απόσταση από το 2017, όμως, αλλάζει το πλαίσιο. Η Rimac Nevera R έχει ήδη καταγράψει επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε 1,72 δλ., από 0–200 χλμ./ώρα σε 3,95 δλ. και από 0–300 χλμ./ώρα σε 7,89 δλ., ενώ το Yangwang U9 Xtreme έχει καταγράψει τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα. Η ηλεκτρική τεχνολογία προχώρησε, οι ανταγωνιστές απέκτησαν πραγματικά αυτοκίνητα και τα νούμερα του αρχικού Roadster χρειάζονται νέα επιβεβαίωση.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αυτονομία. Αν η Tesla επιβεβαιώσει ένα Roadster παραγωγής με πιστοποιημένη αυτονομία κοντά στα 1.000 χλμ., θα έχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στα χέρια της. Για να αξιολογηθεί αυτή η υπόσχεση, θα χρειαστούν βασικές λεπτομέρειες: η χωρητικότητα της μπαταρίας, το βάρος, η μέθοδος μέτρησης της αυτονομίας και η ισχύς φόρτισης.

Το SpaceX package και η φυσική

Η πιο συναρπαστική πλευρά του Roadster αφορά το περιβόητο SpaceX Performance Pack. Ο Ίλον Μασκ είχε αναφέρει ένα σύστημα με δέκα cold-air thrusters, δηλαδή προωθητές πεπιεσμένου αέρα, και μια δεξαμενή υψηλής πίεσης στη θέση των πίσω καθισμάτων. Το σύστημα, σύμφωνα με την τότε περιγραφή, θα μπορούσε να ωθήσει την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα κάτω από ένα δευτερόλεπτο.

Η ιδέα έχει τεχνικό ενδιαφέρον επειδή ένας προωθητής παράγει ώθηση χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόσφυση των ελαστικών. Σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, όσο αυξάνεται η ισχύς τόσο πιο γρήγορα φτάνεις στο όριο του πόση δύναμη μπορούν να περάσουν τα ελαστικά στον δρόμο. Με έναν προωθητή πεπιεσμένου αέρα, μέρος της επιτάχυνσης προκύπτει από την εκτόνωση αερίου και όχι από την επαφή του ελαστικού με την άσφαλτο.

Μένει να φανεί τι από αυτή την ιδέα θα φτάσει στην παραγωγή. Η Tesla δεν έχει δημοσιεύσει τελική διάταξη, χωρητικότητα της δεξαμενής, διάρκεια λειτουργίας, απαιτήσεις συντήρησης ή εγκρίσεις για χρήση στον δρόμο. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει δώσει τελική απάντηση για το αν το πακέτο αφορά μια ειδική έκδοση παραγωγής ή ένα καθαρά τεχνολογικό πρωτότυπο όχημα επίδειξης.

Το αυτοκίνητο πίσω από το θέαμα

Το Roadster χρειάζεται να παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένο προϊόν, με πλήρη τεχνική ταυτότητα, που θα περιλαμβάνει την τελική χωρητικότητα της μπαταρίας, την αρχιτεκτονική φόρτισης, τη μέγιστη ισχύ φόρτισης, το βάρος, τη διάταξη των ηλεκτροκινητήρων, την τιμή και την έναρξη παραγωγής. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα ορίσουν τη θέση του στην αγορά των hypercars και όχι αν θα μπορεί να πετάει ή όχι.

Η αρχική παρουσίαση του 2017 αναφερόταν σε μπαταρία 200 kWh και αρχική τιμή περίπου 185.000 ευρώ, με έκδοση Founders Series περίπου 230.000 ευρώ, βάσει των τότε τιμών των 200.000 και 250.000 δολαρίων. Εκείνα τα στοιχεία ανήκαν στο πρώτο πρόγραμμα ανάπτυξης και σήμερα λειτουργούν κυρίως ως ιστορικό σημείο αναφοράς. Η Tesla δεν έχει δημοσιεύσει αντίστοιχες οριστικές προδιαγραφές για το Roadster που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο.

Το ίδιο ισχύει για την ημερομηνία των παραδόσεων. Η αποκάλυψη την 1η Οκτωβρίου δίνει στην Tesla την ευκαιρία να αποκαλύψει το αυτοκίνητο, όμως δεν συνοδεύεται ακόμη από επίσημη ημερομηνία έναρξης παραγωγής ή πρώτων παραδόσεων. Υπάρχει μόνο η προηγούμενη αναφορά ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027.

Γιατί το Roadster εξακολουθεί να έχει σημασία

Το Roadster δεν πρόκειται να αλλάξει τους όγκους πωλήσεων της Tesla. Ο ρόλος του βρίσκεται αλλού: να δείξει τι μπορεί να κάνει η εταιρεία όταν δεν σχεδιάζει ένα οικογενειακό SUV ή ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής. Το πρώτο Tesla Roadster έδωσε στην ηλεκτροκίνηση μια εικόνα που μέχρι τότε έμοιαζε ασύμβατη με μπαταρίες και καλώδια. Η δεύτερη γενιά έχει την ευκαιρία να δείξει πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η ιδέα.

Η 1η Οκτωβρίου μπορεί να δώσει στην Tesla ένα νέο hypercar με πραγματική τεχνολογική υπεροχή, εξωπραγματικές επιδόσεις και χαρακτήρα που θα τραβήξει ξανά την προσοχή ολόκληρης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η βαρύτητα του event θα κριθεί από τις λεπτομέρειες: τελικό σχέδιο, μετρήσιμες προδιαγραφές, φόρτιση, παραγωγή και ημερομηνία παράδοσης. Μέχρι τότε, πάντως, το Roadster παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που δεν έχουν ακόμη βγει στον δρόμο.

