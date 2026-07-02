Μια από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες σχέσεις στην ελληνική αγορά ολοκληρώνει -κάπως άδοξα με υπαιτιότητα της Triumph- έναν κύκλο 33 ετών.

Μια από τις πιο σταθερές, μακροβιότερες και πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες στον χώρο των δύο τροχών στην Ελλάδα φτάνει στο τέλος της. Όπως έγινε γνωστό μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η Ηλιοφίλ Α.Ε. διακόπτει την κοινή της πορεία με το βρετανικό εργοστάσιο της Triumph Motorcycles, κλείνοντας έτσι ένα τεράστιο κεφάλαιο που διήρκησε περισσότερες από τρεις δεκαετίες και σφράγισε την παρουσία της θρυλικής μάρκας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της ελληνικής εταιρείας, η διακοπή της συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2026. Η Ηλιοφίλ ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η εξέλιξη αυτή προέκυψε χωρίς καμία δική της υπαιτιότητα, ολοκληρώνοντας με ψηλά το κεφάλι έναν υποδειγματικό κύκλο 33 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία ταυτίστηκε απόλυτα με την εδραίωση και την εμπορική επιτυχία της Triumph στην Ελλάδα.

Το παρασκήνιο της μετάβασης

Tο παρασκήνιο γύρω από τη λήξη της συνεργασίας αποσαφηνίζει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το οριστικό τέλος. Αρχικά, το βρετανικό εργοστάσιο είχε προτείνει μια παράταση της ισχύουσας κατάστασης μέχρι το τέλος του 2026, προκειμένου να κερδηθεί ο απαραίτητος χρόνος και να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση προς το νέο επιχειρηματικό σχήμα που θα αναλάβει την εισαγωγή.

Η παράταση αυτή, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, καθώς η πλευρά του εργοστασίου αρνήθηκε να αποδεχθεί τις αυτονόητες προϋποθέσεις που έθεσε η ελληνική πλευρά. Η Ηλιοφίλ ζήτησε συγκεκριμένες και λογικές εξασφαλίσεις προκειμένου να κυλήσει ομαλά η ενδιάμεση περίοδος, οι οποίες όμως δεν έγιναν δεκτές από τους Βρετανούς, οδηγώντας έτσι στην άμεση διακοπή των εμπορικών σχέσεων από τις αρχές του καλοκαιριού.

Η επόμενη ημέρα για τους ιδιοκτήτες

Παρά την τροπή που πήραν οι συζητήσεις με το εργοστάσιο, η ελληνική εταιρεία επιλέγει να διατηρήσει τα επαγγελματικά της ανακλαστικά, βάζοντας σε προτεραιότητα τους ίδιους τους αναβάτες. Η Ηλιοφίλ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται να συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τους κατόχους των μοτοσικλετών στο εγγύς μέλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες τους τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και σε όλη τη διάρκεια της ιδιοκτησίας των οχημάτων τους.

Η κάλυψη αυτή θα παρέχεται απρόσκοπτα μέχρι να αναλάβει και επίσημα καθήκοντα ο νέος αντιπρόσωπος, η ταυτότητα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί από την Triumph Motorcycles μέσα στους επόμενους μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ηλιοφίλ κλείνει μια μακρά διαδρομή τριών δεκαετιών, ευχαριστώντας το δίκτυο των συνεργατών και τους πελάτες της για τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους.