Έρευνα σε 19.000 οδηγούς αποκαλύπτει ότι το πιο επιθυμητό στοιχείο εξοπλισμού στα νέα αυτοκίνητα δεν είναι κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κάτι απλό που «απογειώνει» την άνεση.

Σε μια εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν δισεκατομμύρια σε συστήματα αυτόνομης οδήγησης, τεράστιες οθόνες και προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, οι πραγματικές επιθυμίες των καταναλωτών αποδεικνύονται πολύ πιο γειωμένες.

Μεγάλη έρευνα της εταιρείας AutoPacific, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 19.000 οδηγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρόθεση αγοράς νέου αυτοκινήτου μέσα στην επόμενη τριετία, έφερε στην επιφάνεια τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα στην κορυφή της λίστας ήταν μια μεγάλη έκπληξη, καθώς στην πρώτη θέση δεν βρέθηκε κάποια τεχνολογική καινοτομία, αλλά τα θερμαινόμενα καθίσματα, τα οποία ζήτησε το 47% των ερωτηθέντων.

Τα θερμαινόμενα καθίσματα στην κορυφή της προτίμησης

Η συγκεκριμένη επιλογή ξεπέρασε ακόμη και παραδοσιακά δημοφιλείς τεχνολογίες υποβοήθησης. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρέθηκαν οι αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με 45%, ενώ ακολουθεί το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης κατά την όπισθεν με 44%.

Την πρώτη ομάδα επιλογών συμπληρώνουν με 43% το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, τα συστήματα νυχτερινής όρασης (night vision) και το προσαρμοζόμενο cruise control. Παράλληλα, υψηλή ζήτηση καταγράφουν τα συστήματα αυτόματου παρκαρίσματος (41%), οι βάσεις ασύρματης φόρτισης (41%) και οι ενσωματωμένες κάμερες καταγραφής (dash cams) με 40%.

Τι θεωρούν οι αγοραστές «απαραίτητο»

Εκτός από τα πιο επιθυμητά στοιχεία, η έρευνα εξέτασε και ποια θεωρούνται εντελώς απαραίτητα (must-have) από όσους τα αναζητούν. Εκεί, η τετρακίνηση (AWD) κατέλαβε την πρώτη θέση, καθώς το 41% όσων την επιθυμούν τη χαρακτήρισε ως απολύτως απαραίτητη. Ακολούθησαν η ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto (37%), το ηλεκτρικό κάθισμα συνοδηγού (36%) και οι κάμερες τυφλού σημείου (33%).

Όσον αφορά τη στάση των οδηγών απέναντι στην αυτόνομη οδήγηση, το 56% δήλωσε ότι εμπιστεύεται τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας που αποτρέπουν ατυχήματα, ενώ το 62% νιώθει άνετα να αφήνει το όχημα να εκτελεί ελιγμούς όπως η διατήρηση λωρίδας ή το παράλληλο παρκάρισμα. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνει η ώρα της αγοράς, η βασική άνεση παραμένει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς.