Το υβριδικό SUV της ιαπωνικής εταιρείας κάλυψε τη διαδρομή από την Μπογκοτά έως την Καραϊβική χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό.

Το Nissan Qashqai e-POWER κατέγραψε ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει SUV με σύστημα Extended Range χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το όχημα κάλυψε συνολικά 1.980 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, στο πλαίσιο δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026, με αφετηρία τη Μπογκοτά και τερματισμό στις ακτές της Καραϊβικής. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το αυτοκίνητο κινήθηκε σε διαφορετικά υψόμετρα, τύπους οδοστρώματος και συνθήκες κυκλοφορίας. Όλα τα στάδια της δοκιμής παρακολουθήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τους κριτές του Guinness World Records.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος e-POWER

Το σύστημα e-POWER διαφοροποιείται από τα συμβατικά υβριδικά σύνολα, καθώς η κίνηση των τροχών γίνεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη νεότερη εκδοχή του, το σύστημα ενσωματώνει τη μονάδα 5-σε-1 της Nissan, η οποία ομαδοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή σε ένα συμπαγές σύνολο. Η διαχείριση της ενέργειας συμπληρώνεται από σύστημα αναγεννητικής πέδησης.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κάντλερ, στέλεχος της Nissan, το σύστημα e-POWER στοχεύει στην παροχή αίσθησης ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης στην πρίζα, αποτελώντας ενδιάμεσο σταθμό στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της εταιρείας.