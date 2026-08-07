Ford Ranger XLT 3.0 V6: Με 240 ίππους και πλήρη εξοπλισμό στη βασική έκδοση

Το δημοφιλές pick-up της Ford είναι ετοιμοπαράδοτο στην ελληνική αγορά με πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό, κορυφαίες δυνατότητες ρυμούλκησης και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα.

Η Ford εμπλουτίζει τις επιλογές του Ranger στην ελληνική αγορά, προσφέροντας την έκδοση XLT σε συνδυασμό με τον μεγαλύτερο πετρελαιοκινητήρα της γκάμας. Το επαγγελματικό μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των διπλοκάμπινων pick-up, εστιάζοντας στην παροχή αυξημένης ισχύος και πλούσιου βασικού εξοπλισμού.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V6 EcoBlue πετρελαιοκινητήρας των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 240 ίππους και 600 Nm ροπής. Το μηχανικό σύνολο συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων, ενώ η μετάδοση της κίνησης εξασφαλίζεται από το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης e-4WD. Η μέση κατανάλωση καυσίμου ανακοινώνεται στα 10,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Δυνατότητες μεταφοράς και τεχνολογία

Στον τομέα της χρηστικότητας, το Ranger XLT καταγράφει ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τον 1 τόνο και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά. Για τις εκτός δρόμου μετακινήσεις, το όχημα διαθέτει δυνατότητα διέλευσης από υδάτινο εμπόδιο βάθους έως 800 χιλιοστών, καθώς και το σύστημα Terrain Management System, το οποίο προσαρμόζει τη λειτουργία της τετρακίνησης και των ηλεκτρονικών βοηθημάτων ανάλογα με το τερέν.

Στο εσωτερικό της καμπίνας, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών για το σύστημα ψυχαγωγίας Ford SYNC 4. Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικό χειρόφρενο, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω και ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών.

Ασφάλεια και τρόποι απόκτησης

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το μοντέλο έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια στις δοκιμές του EuroNCAP. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήρη συστοιχία αερόσακων —μεταξύ των οποίων και κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα— καθώς και συστήματα υποβοήθησης όπως αυτόματο φρενάρισμα, ειδοποίηση τυφλού σημείου (BLIS) και προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go.

Το Ford Ranger XLT 3.0 V6 είναι ετοιμοπαράδοτο στην Ελλάδα. Μέσω της Ford Lease προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα από 378 ευρώ, ενώ για αγορά λιανικής διατίθεται χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ford Finance με επιτόκιο από 2,99%. Τέλος, το όχημα καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση.