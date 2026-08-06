Mercedes-Benz A-Class: Επετειακή προσφορά με όφελος άνω των 2.900 ευρώ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου, 140 μονάδες της A 200 Progressive διατίθενται σε ειδικά διαμορφωμένη τιμή.

Η Mercedes-Benz συνεχίζει τους εορτασμούς για τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου, προχωρώντας σε μια νέα εμπορική ενέργεια στην ελληνική αγορά. Η εισαγωγική εταιρεία Star Automotive Hellas διαθέτει περιορισμένο αριθμό 140 αυτοκινήτων της A-Class σε ειδική επετειακή τιμή.

Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορά την έκδοση A 200 Progressive, η οποία προσφέρεται με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 2.900 ευρώ. Με τη μείωση αυτή, η τιμή απόκτησης του γερμανικού premium hatchback διαμορφώνεται στις 32.990 ευρώ, με την εταιρεία να τηρεί σειρά προτεραιότητας στο επίσημο δίκτυο διανομέων λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων οχημάτων.

Κινητήρας 163 ίππων και αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT

Στον τομέα των μηχανικών μερών, η Mercedes-Benz A 200 Progressive εφοδιάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ίππους. Το σύνολο συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT επτά σχέσεων, προσφέροντας πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Το μηχανικό πακέτο πλασιώνεται από σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία ενισχύουν το επίπεδο ασφάλειας και την άνεση τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στο ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο.

Πλούσιος εξοπλισμός και ψηφιακό περιβάλλον MBUX

Το επίπεδο εξοπλισμού Progressive περιλαμβάνει προβολείς LED με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτός, καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη 4 σημείων, καθώς και πολυλειτουργικό σπορ δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια αφής. Ο εσωτερικός διάκοσμος διακρίνεται από επενδύσεις σε σκούρο χρώμα με στοιχεία ανθρακονήματος.

Στο ψηφιακό πεδίο, η A 200 εξοπλίζεται με τον πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και το σύστημα πολυμέσων MBUX, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές μέσω της λειτουργίας «Hey Mercedes». Επιπλέον, στον στάνταρ εξοπλισμό της συγκεκριμένης σειράς περιλαμβάνονται το Πακέτο Στάθμευσης, το Πακέτο Καθρεφτών και το σύστημα πλοήγησης Connectivity Plus.