Long Term Test BYD Seal U DM-i Design: Φάτε τη σκόνη μου

Ως τετρακίνητο -και μάλιστα με ειδικά προγράμματα οδήγησης για δύσκολες καταστάσεις- το BYD Seal U DM-i Design δεν άργησε να κάνει και το... αγροτικό του.

Πέμπτο δεκαπενθήμερο με το BYD Seal U DM-i Design και τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει στον απόλυτα λειτουργικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Συνεχίζει να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη και σε αποστολές ανά την Ελλάδα με τον ίδιο, απαράμιλλα σταθερό τρόπο και χωρίς την παραμικρή δυσλειτουργία.

Το πλαίσιο της χρήσης του αυτοκινήτου περιλαμβάνει, χάρη στην τετρακίνηση, και λίγο πιο rock καταστάσεις από την απλή μετακίνηση μέσω ασφάλτου. Παρότι πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV με έμφαση στην άνεση και στην οικονομία, η τετρακίνητη έκδοση Design της δοκιμής μας ενσωματώνει τεχνολογία που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν η άσφαλτος δώσει τη θέση της σε χωματόδρομους ή όταν οι καιρικές συνθήκες περιορίσουν δραστικά το επίπεδο πρόσφυσης. Χωρίς να φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί καθαρόαιμα εκτός δρόμου μοντέλα, το Seal U DM-i αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης για να διαχειρίζεται την ισχύ με τρόπο που δύσκολα επιτυγχάνουν τα συμβατικά μηχανικά συστήματα.

Διαφορετική φιλοσοφία τετρακίνησης

Για να μην ξεχνάμε, στην κορυφαία έκδοση Design το Seal U DM-i συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 324 ίππους, ενώ η μέγιστη συνδυαστική ροπή αποδίδεται σχεδόν ακαριαία χάρη στη συμβολή των ηλεκτροκινητήρων.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό δεν είναι όμως η ισχύς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή φτάνει στους τροχούς. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό AWD σύστημα που βασίζεται σε άξονες μετάδοσης, πολύδισκους συμπλέκτες ή διαφορικά, εδώ η κατανομή της ροπής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να ενεργοποιείται μέσα σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταφέροντας ακριβώς την απαιτούμενη δύναμη στον πίσω άξονα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς μηχανικές απώλειες.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και πριν ο οδηγός αντιληφθεί την ολίσθηση, το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει να ανακατανέμει τη ροπή εκεί όπου υπάρχει διαθέσιμη πρόσφυση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συναντάται πλέον σε αρκετά προηγμένα ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα και η οποία προσφέρει ιδιαίτερα φυσική αίσθηση κατά την οδήγηση.

Η σημασία της άμεσης ροπής

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ηλεκτροκινητήρων είναι ότι αποδίδουν τη μέγιστη ροπή σχεδόν από μηδενικές στροφές. Στην πράξη αυτό επιτρέπει στο Seal U DM-i να ξεκινά ομαλά ακόμη και σε ολισθηρές επιφάνειες, χωρίς τις απότομες μεταβολές ισχύος που συχνά προκαλούν σπινάρισμα σε οχήματα με αποκλειστικά θερμικούς κινητήρες.

Σε έναν χωματόδρομο με χαλίκι, για παράδειγμα, η ακριβής δοσολογία της ισχύος επιτρέπει στους τροχούς να κυλήσουν προοδευτικά αντί να περιστραφούν ανεξέλεγκτα. Το ίδιο ισχύει και κατά την εκκίνηση σε ανηφορικά τμήματα, όπου η διαθέσιμη πρόσφυση είναι περιορισμένη. Η ηλεκτρονική διαχείριση μπορεί να μειώσει στιγμιαία τη ροπή σε έναν τροχό και να τη μεταφέρει σε άλλον, διατηρώντας την πορεία του αυτοκινήτου χωρίς απότομες επεμβάσεις. χωρίς άγχος

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών ενός μεσαίου SUV δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κινηθεί σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανότερο να βρεθεί σε δασικούς δρόμους, σε αγροτικές περιοχές, σε ορεινούς προορισμούς ή σε παραλίες όπου η πρόσβαση γίνεται μέσω βατών χωματόδρομων.

Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες το Seal U DM-i δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του. Η τετρακίνηση εξασφαλίζει ότι ακόμη και όταν ένας τροχός χάσει προσωρινά την πρόσφυση, η ισχύς μεταφέρεται άμεσα στους υπόλοιπους. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη σταθερότητα, λιγότερες διορθώσεις από τον οδηγό και σημαντικά υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας.

Το αυτοκίνητο διατηρεί πολύ καλή κατευθυντικότητα σε κακοτράχαλους χωματόδρομους, ενώ η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες, χωρίς να κουράζει τους επιβάτες. Παράλληλα, η προοδευτική απόδοση της ισχύος κάνει ευκολότερο τον έλεγχο του οχήματος σε επιφάνειες όπου η πρόσφυση μεταβάλλεται συνεχώς.

Τα ειδικά προγράμματα οδήγησης

Η BYD έχει εξοπλίσει το Seal U DM-i με επιπρόθετα προγράμματα λειτουργίας – σε σχέση με τις εκδόσεις που έχουν την κίνηση εμπρός και μπορεί κανείς να επιλέξει m;ono μεταξύ Εco, Normal και Sport. Εκτός από τα προηγούμενα λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας και τα εξής:

Το πρόγραμμα Muddy Land, που μεταβάλλει τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης ώστε να επιτρέπεται περιορισμένη ολίσθηση των τροχών, βοηθώντας το αυτοκίνητο να διατηρήσει την κίνησή του σε λασπώδεις επιφάνειες. Παράλληλα, η κατανομή της ροπής γίνεται πιο άμεσα προς τον άξονα που διαθέτει καλύτερη πρόσφυση.

Το πρόγραμμα Sand Land επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία περιστροφής των τροχών -μέσω μικρότερης παρέμβασης του συστήματος ελέγχου πρόφυσης, ώστε να διατηρούν την κινητική κατάσταση του οχήματος. Η απόκριση του γκαζιού γίνεται πιο προοδευτική, διευκολύνοντας τον οδηγό να κινηθεί χωρίς απότομες επιταχύνσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βύθιση των τροχών.

Το πρόγραμμα Snow Field χρησιμοποιείται σε παγωμένο ή χιονισμένο δρόμο και εξασφαλίζει πιο ομαλές εκκινήσεις, καλύτερη διατήρηση της πορείας και μικρότερη πιθανότητα ανεξέλεγκτης ολίσθησης. Η απουσία καθυστέρησης στην ενεργοποίηση του πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με αρκετά συμβατικά συστήματα τετρακίνησης, όπου η μετάδοση της κίνησης στον δεύτερο άξονα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί ανίχνευση απώλειας πρόσφυσης.

Στην πράξη, το Seal U DM-i μπορεί να ξεκινήσει από στάση σε χιονισμένη ανηφόρα με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς η ηλεκτρική ροπή εφαρμόζεται προοδευτικά και χωρίς τις απότομες εξάρσεις που συχνά προκαλούν σπινάρισμα.

Φυσικά και έχει όρια

Η απόσταση από το έδαφος -η οποία κυμαίνεται μεταξύ 19 και 17,5 εκατοστών ανάλογα με το φορτίο-είναι επαρκής για καθημερινές εξορμήσεις, όχι όμως για απαιτητικές διαδρομές με μεγάλες πέτρες ή έντονες εναλλαγές ανάγλυφου. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο δεν είναι για trial. Επιπλέον, οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, όπως και τα ελαστικά δρόμου με τα οποία εξοπλίζεται από το εργοστάσιο, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η βασική του αποστολή παραμένει η ασφαλής μετακίνηση σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης και όχι η αντιμετώπιση ακραίων εμποδίων.

Το σχετικά υψηλό βάρος επίσης, χαρακτηριστικό των plug-in hybrid SUV λόγω της μεγάλης μπαταρίας, απαιτεί επίσης προσοχή σε βαθιά λάσπη ή μαλακό έδαφος. Εκεί όπου ένα ελαφρύτερο όχημα θα μπορούσε να κινηθεί ευκολότερα, το Seal U DM-i ενδέχεται να εξαντλήσει γρηγορότερα τα περιθώρια πρόσφυσης. Ωστόσο, στις πραγματικές συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκε – χωματόδρομοι, ορεινές διαδρομές, βρεγμένες ή χιονισμένες επιφάνειες και ήπια εκτός δρόμου χρήση – η τετρακίνηση της BYD προσφέρει ουσιαστική βελτίωση τόσο στην ασφάλεια όσο και στην οδηγική απόλαυση.

Στην εξίσωση της εκτός δρόμου χρήσης μπαίνει φυσικά και η μαλακή, ενδοτική ανάρτηση, η οποία στα σκληρά ελληνικά χώματα λειτουργεί ως ένα ακόμα χαρακτηριστικό άνεσης. Ταυτόχρονα, η στιβαρότητα του αμαξώματος δεν αφήνει τριγμούς ή θορύβους από τη λειτουργία της ανάρτησης να φτάσουν στο εσωτερικό.

Φυσικά και μας εντυπωσίασε πάλι

Παρά το γεγονός ότι το BYD Seal U DM-i Design έχει αξιοθαύμαστα θεωρητικά πλεονεκτήματα, στην πράξη καταφέρνει να εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο. Ουσιαστική χρήση ψηφιακής τεχνολογίας που αποτελεί εξαίρετη αρωγό του οδηγού, ποιότητα που αρχικά φαίνεται και στη συνέχεια αποκαλύπτεται και απόδοση πολύ άνω του μέσου όρου σε όλες τις συνθήκες, καθιστούν το αυτοκίνητο της δοκιμής μας πολυτάλαντο.

Με μόνες δεύτερες σκέψεις τα ελαστικά -τα οποία είναι ευπαθή σε σκληρό χώμα λόγω ασφάλτινης κατασκευής- και τις γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής, το BYD Seal U DM-i Design είναι πολύ περισσότερο ικανό στο χώμα από όσο πιστεύει αρχικά ο οδηγός του. Τα επιπρόσθετα δε προγράμματα οδήγησης δίνουν λύσεις σε οδηγούς που δεν έχουν περάσει Camel Trophy, ώστε να διαχειριστούν καταστάσεις που σπάνια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.



Εντωμεταξύ η κατανάλωση του μηχανικού συνόλου παραμένει σε επίπεδο supermini, με 6,1 λίτρα/100 χιλιόμετρα, ενώ η ένδειξη του χιλιομετρητή έχει φτάσει πλέον στα 29.078 χιλιόμετρα, έχοντας ξεκινήσει από τα 19.000 περίπου. Και συνεχίζουμε.





