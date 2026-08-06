AUTO ATHINA 2026: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων

Το ραντεβού με την ελληνική αυτοκίνηση ξεκινά με ένα κλικ.

Η προετοιμασία για την AUTO ATHINA 2026 ανεβάζει στροφές, καθώς ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για τη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, στο Metropolitan Expo.

Μέσα από την πλατφόρμα του more.com, αλλά και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της έκθεσης, autoathina.gr, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν εύκολα και γρήγορα το εισιτήριό τους για τη μοναδική έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Η AUTO ATHINA 2026 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων, παρουσιάζοντας δεκάδες νέα μοντέλα, σημαντικές ελληνικές πρεμιέρες και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την αυτοκίνηση και τη σύγχρονη κινητικότητα.

Για εννέα ημέρες, το Metropolitan Expo θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προτάσεις των κατασκευαστών, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε test drives, να παρακολουθήσουν ειδικές παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις, καθώς και να ανακαλύψουν όλες τις νέες μορφές κινητικότητας μέσα από μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη εκθεσιακή εμπειρία.

Η ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν απευθείας στην υπηρεσία και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης, www.autoathina.gr, επιλέγοντας το κουμπί «Αγορά Εισιτηρίου».

Η οργανωτική επιτροπή της AUTO ATHINA 2026 θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να ανακοινώνει σταδιακά στα social media τις σημαντικότερες πρεμιέρες, τις συμμετέχουσες εταιρείες, τις παράλληλες εκδηλώσεις και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψη στην έκθεση.