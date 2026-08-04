Cadillac F1: «Δεν μπορείς να ρίξεις με κανόνι μέσα από ένα κανό»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, Γκρέιαμ Λόουντον, μιλά για τις προκλήσεις της παρθενικής σεζόν στη Formula 1 και τη σημασία των ισχυρών θεμελίων.

Η είσοδος της Cadillac στη Formula 1 το 2026 ως η 11η ομάδα του grid αποτελεί ένα τεράστιο εγχειρημα, καθώς η αμερικανική ομάδα κλήθηκε να δημιουργήσει ένα ολόκληρο αγωνιστικό πρόγραμμα από το μηδέν. Όπως ήταν αναμενόμενο, το πρώτο μισό της παρθενικής της σεζόν συνοδεύτηκε από δυσκολίες, με το μονοθέσιο να περιορίζεται στις τελευταίες θέσεις και να αντιμετωπίζει προβλήματα αξιοπιστίας, μετρώντας εγκαταλείψεις στους έξι από τους τελευταίους επτά αγώνες.

Παρά τις αντιξοότητες, ο επικεφαλής της ομάδας, Γκρέιαμ Λόουντον, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια όλων των μελών της Cadillac, τονίζοντας παράλληλα το μέγεθος της πρόκλησης απέναντι σε ομάδες με πολυετή εμπειρία.

Γκρέιαμ Λόουντον

«Στη Formula 1 δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένος»

Μιλώντας στο RacingNews365, ο Λόουντον περιέγραψε την εμπειρία της ένταξης στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Το πρώτο μισό της πρώτης μας σεζόν ήταν μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανταποδοτική για όλους όσοι εμπλέκονται. Η Formula 1 είναι το μεγαλύτερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Αυτό που τη κάνει μοναδική είναι ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο την ίδια ακριβώς στιγμή, οπότε συγκρίνεσαι με τους καλύτερους του κόσμου», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο Λόουντον στάθηκε επίσης στην ασταμάτητη τάση βελτίωσης που απαιτεί το πρωτάθλημα: «Στη Formula 1 υπάρχει η "κατάρα" ότι δεν μπορείς ποτέ να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θέλεις πάντα περισσότερα, θέλεις πάντα να βελτιώνεσαι σε κάθε τομέα, είτε αφορά το μονοθέσιο είτε τις διαδικασίες μας. Πρέπει όμως να ξεκινήσεις από κάπου. Θεωρώ ότι όλοι στην ομάδα έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε».

«Πρέπει πρώτα να χτίσουμε ισχυρές βάσεις»

Παρά το γεγονός ότι η Cadillac βρίσκεται ακόμα στην αρχή της διαδρομής της, η διοίκηση της ομάδας καθιστά σαφές ότι οι στόχοι της για το μέλλον παραμένουν υψηλοί, χωρίς όμως να υποτιμάται ο ανταγωνισμός.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε τολμηρές φιλοδοξίες. Αυτό δεν σημαίνει αλαζονεία, αλλά την επιθυμία μας να φέρουμε κάτι νέο στη Formula 1. Δεν είμαστε εδώ απλά για να συμπληρώνουμε τον αριθμό των συμμετοχών. Έχουμε υγιή σεβασμό για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και γνωρίζουμε ότι απαιτείται χρόνος. Δεν μπορείς να ρίξεις με κανόνι μέσα από ένα κανό - πρέπει πρώτα να χτίσεις ισχυρές βάσεις, και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτήν τη στιγμή», κατέληξε ο Λόουντον.

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