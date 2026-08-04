Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον «έκοψε» τη φόρα του Φερστάπεν (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Παρθενικές και τελευταίες νίκες στη Formula 1 από οδηγούς που έχουν γράψει ιστορία στο σπορ και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ταξίδι στο χρόνο. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε πριν από 58 χρόνια στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ και για την πρώτη μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο μεγαθήρια της σημερινής F1. Σήμερα, έχουμε την επιστροφή και του MotoGP με έναν αγώνα στην Τσεχία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1957, ο θρυλικός Χουάν Μανουέλ Φάντζιο σημείωσε ίσως την πιο συγκλονιστική επίδοση της καριέρας του και σίγουρα μία από τις καλύτερες στο motorsport. Είχε εκκινήσει από την pole position στο GP Γερμανίας και ήταν επικεφαλής με διαφορά 28 δευτερολέπτων μέχρι το μέσον του αγώνα, όταν μπήκε στα pits για ανεφοδιασμό καυσίμων στο τέλος του 12ου γύρου. Ωστόσο, το pit-stop αποδείχθηκε κάκιστο ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής, ρίχνοντάς τον σχεδόν 1 λεπτό πίσω από τις ταχύτατες Ferrari 801 των Μάικ Χόθορν και Πίτερ Κόλινς. Στους υπόλοιπους 10 γύρους, ο 46χρονος «El Maestrο» κατέρριψε εννέα φορές το ρεκόρ πίστας στο μυθικό Νίρμπουργκρινγκ και μέχρι τον προτελευταίο γύρο είχε ήδη ξεπεράσει τους δύο Άγγλους της Scuderia για να πάρει την 24η και τελευταία του νίκη στην F1.

Σαν σήμερα το 1963, ο αείμνηστος Τζον Σέρτις μονομάχησε με τον συμπατριώτη Τζιμ Κλαρκ στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ και τελικά επικράτησε, κατακτώντας μαεστρικά έτσι την πρώτη του νίκη στην F1.

Σαν σήμερα το 1968, σε μία ακόμη ηρωική εμφάνιση στην «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ, ο Τζάκι Στιούαρτ επέδειξε ύψιστα επίπεδα γενναιότητας και οδηγικής ικανότητας κατακτώντας μαγευτικά τη νίκη σε σχεδόν απαγορευτικές συνθήκες έντονης βροχόπτωσης και ομίχλης. Μάλιστα υπέφερε ακόμη από έναν σπασμένο καρπό που είχε αποκομίσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σε έναν αγώνα F2 στη Χαράμα.

Σαν σήμερα το 1974, ο Κλέι Ρεγκατσόνι τέθηκε επικεφαλής του GP Γερμανίας έπειτα από την σύγκρουση του Νίκι Λάουντα με τον Τζόντι Σέκτερ στον πρώτο γύρο και κέρδισε εμφατικά τον αγώνα. Δεύτερος ήταν ο Σέκτερ που συνέχισε και τρίτος ο Κάρλος Ρόιτμαν.

Σαν σήμερα το 1985, ο αείμνηστος Μικέλε Αλμπορέτο εκκίνησε από την 8η θέση στο GP Γερμανίας του μικρού Nürburgring, παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία για την 5η και τελευταία του νίκη στην F1. Δεύτερος ήταν ο Αλέν Προστ της McLaren και τρίτος ο Ζακ Λαφίτ της Ligier.

Σαν σήμερα το 2019, η Mercedes αξιοποίησε μια φαινομενικά αδύνατη στρατηγική στον πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον και τελικά δικαιώθηκε στο μέγιστο. Ο Βρετανός κατάφερε να αναδείξει το ταλέντο του και να πάρει τη νίκη στο GP Ουγγαρίας. Η πρωτοπορία του αγώνα βρισκόταν εξ αρχής στα χέρια του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μάλιστα είχε εκκινήσει από την παρθενική του pole position στην F1. Με 22 γύρους για το τέλος του GP, o Χάμιλτον μπήκε για αλλαγή ελαστικών και καταδίωξε τον Ολλανδό, τον οποίο προσπέρασε στον 67ο από τους 70 γύρους του Χανγκαρόρινγκ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε τη νίκη στο GP Τσεχίας με εμφατικό τρόπο, μπροστά από τις Ducati των Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Τζακ Μίλερ.

Φωτογραφίες: denisyorinori/Χ