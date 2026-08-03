Η FIA ρίχνει ευθύνες και στους κατασκευαστές για τα προβλήματα του 2026

Ο Νικόλας Τομπάζης απαντά στη σκληρή κριτική των οδηγών, αποκαλύπτοντας ότι η Ομοσπονδία γνώριζε τις αστοχίες των νέων κανονισμών αλλά η προσπάθεια για αλλαγές εμποδίστηκε από τις ομάδες.

Η έντονη δυσαρέσκεια των οδηγών για τη συμπεριφορά των μονοθεσίων του 2026 -ειδικά μετά τις εικόνες του GP Βελγίου, όπου τα μονοθέσια «έμεναν» από ενέργεια στις ευθείες- προκάλεσε την άμεση αντίδραση της FIA. Η Διεθνής Ομοσπονδία πέρασε στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι είχε εντοπίσει εγκαίρως τα προβλήματα, όμως οι προσπάθειες διόρθωσής τους προσέκρουσαν στην άρνηση των κατασκευαστών.

Οι δυσκολίες στη διαχείριση της ενέργειας σε ιστορικές πίστες οδήγησαν σε ξέσπασμα αρκετών πρωταγωνιστών του σπορ. Ο διευθυντής του Συνδέσμου Οδηγών (GPDA), Κάρλος Σάινθ, δήλωσε χαρακτηριστικά πως όποιος έβλεπε τις προσομοιώσεις το 2022 και το 2023 και δεν αναρωτήθηκε πώς γινόταν αποδεκτή αυτή η κατάσταση, οφείλει να επανεξετάσει τις αποφάσεις του.

Τα χέρια της FIA ήταν δεμένα

Απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές, ο Νικόλας Τομπάζης ξεκαθάρισε ότι η FIA γνώριζε εκ των προτέρων την κατάσταση: «Νομίζω ότι οι οδηγοί είναι, εξ ορισμού, αρκετά απαιτητικοί πελάτες. Επομένως, δεν περιμένουμε να χρυσώσουν το χάπι ή να μην πουν τη γνώμη τους. Είχαμε προβλέψει πολλά από αυτά για τα οποία παραπονιούνται στα δύο χρόνια πριν από την έναρξη της σεζόν και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Αποτύχαμε όμως εξαιτίας του πλαισίου διακυβέρνησης που ίσχυε. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν λογικά αναμενόμενο».

Ο Έλληνας μηχανικός εξήγησε το πολύπλοκο σύστημα λήψης αποφάσεων μέσω της Επιτροπής Κινητήρων (Power Unit Advisory Committee), το οποίο απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη της FIA, της FOM και τουλάχιστον τεσσάρων από τους πέντε κατασκευαστές για κάθε αλλαγή.

Αναφερόμενος στους περιορισμούς και στο παράδειγμα νέων κατασκευαστών όπως η Audi, ο Νικόλας Τομπάζης δήλωσε: «Αν ένας κατασκευαστής κινητήρων που δεν συμμετείχε στην F1, όπως για παράδειγμα η Audi, έπρεπε να δεσμεύεται από τους κανονισμούς. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε εμάς και να πουν "αφού δεν συμμετέχουμε ακόμα, μπορούμε να ξοδέψουμε πενταπλάσια χρήματα". Αυτό θα ήταν άδικο. Γι' αυτό υπήρχε μια συμφωνία διακυβέρνησης που τους ανάγκαζε να δεσμεύονται από τους οικονομικούς και επιχειρησιακούς κανονισμούς, αλλά παράλληλα έθετε περιορισμούς στο πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μονομερώς ως FIA. Οποιαδήποτε αλλαγή έπρεπε να εγκριθεί από σημαντικό αριθμό κατασκευαστών. Χρειάζονταν τουλάχιστον τέσσερις. Πολύ απλά, τέσσερις από αυτούς δεν συμφώνησαν κατά τα χρόνια που συζητούσαμε τις προσαρμογές».