Σαν Σήμερα: Όταν η τύχη «γύρισε την πλάτη» στον Μάσα (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πριν από 21 ολόκληρα χρόνια πραγματοποιήθηκε από έναν Κολομβιανό, στη Γερμανία, μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις σε αγώνα της Formula 1. Επιπλέον ένα σερί του θρυλικού Τζάκι Στιούαρτ έφτασε στο τέλος του, ενώ ο Φελίπε Μάσα έχασε μια νίκη μέσα από τα χέρια του στην κρίσιμη μάχη για τον τίτλο του 2008.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, η προσπάθεια του Τζάκι Στιούαρτ να σημειώσει την 6η του νίκη σε 7 αγώνες στη σεζόν απέτυχε στο GP Γερμανίας, λόγω του σπεσιαλίστα του Νίρμπουργκρινγκ, Τζάκι Ιξ. Ο Βέλγος προσπέρασε τον Βρετανό της Matra στον 7ο από τους 14 γύρους και ξεμάκρυνε για να πάρει τη νίκη. Τρίτος τερμάτισε ο Μπρους ΜακΛάρεν.

Σαν σήμερα το 1975, έχοντας κατακτήσει την pole position στο Νίρμπουγκρινγκ με έναν μυθικό γύρο στο 6:58,6, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα ήταν επικεφαλής του GP Γερμανίας, μέχρι που ένα κλατάρισμα άλλαξε τη ροή του αγώνα του στον 10ο γύρο. Ο Αυστριακός της Ferrari είχε επιστρέψει στα pits με σπασμένη και την εμπρόσθια αεροτομή του. Κατάφερε ωστόσο να καλύψει εντυπωσιακά κάποιο από το χαμένο έδαφος για να ανέβει στο βάθρο, στην τρίτη θέση. Νικητής ήταν ο Κάρλος Ρόιτμαν, μπροστά από τον Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε ο αδικοχαμένος Ζιλ Μπιανκί. Ο Γάλλος ανήκε στην Ακαδημία της Ferrari κι αυτό του εξασφάλισε πολλές ευκαιρίες για τεστ στη Scuderia αλλά και την Force India. Το 2013 έκανε ντεμπούτο στην F1 με την ομάδα της Marussia δίπλα στον Μαξ Τσίλτον. Μάλιστα τερμάτισε 9ος στο GP Μονακό του 2014 και βαθμολογήθηκε για πρώτη φορά, θέτοντας τις βάσεις για μια αξιόλογη μελλοντική πορεία - ενδεχομένως στη Ferrari και τις πρώτες θέσεις του grid. Δυστυχώς, μια πολύ άτυχη σύγκρουση με έναν γερανό στο GP Ιαπωνίας τον άφησε σε κωματώδη κατάσταση για 9 μήνες και ο Μπιανκί υπέκυψε τον Ιούλιο του 2015, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Σαν σήμερα το 2003, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια αποδείχθηκε ασταμάτητος στο Χοκενχάιμ και πήρε με άνεση τη νίκη στο GP Γερμανίας, κερδίζοντας για τρίτη φορά στην F1. Ο Κολομβιανός της Williams έκανε περίπατο στον αγώνα, έχοντας εκκινήσει από την pole position και στον τερματισμό είχε διαφορά άνω του λεπτού από τους Ντέιβιντ Κούλθαρντ και Γιάρνο Τρούλι που τον πλαισίωσαν στο βάθρο. Ο 4ος Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο τελευταίος από τους οδηγούς που τερμάτισαν στον ίδιο γύρο με τον Μοντόγια.

Σαν σήμερα το 2008, μια αποκαρδιωτική αστοχία κινητήρα της Ferrari επισκίασε την εξαιρετική εμφάνιση του Φελίπε Μάσα στο GP Ουγγαρίας, ωθώντας τον εκτός αγώνα μόλις τρεις γύρους πριν από το τέλος. Η εξέλιξη αυτή ευνόησε τον Φινλανδό, Χέικι Κοβαλάινεν της McLaren, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη και μοναδική του νίκη στην F1. Έτσι έγινε τότε ο 100ος διαφορετικός νικητής σε Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Λιούις Χάμιλτον μονομαχούσε με τον Μάσα στο πρώτο μισό του αγώνα, αλλά στον 32ο γύρο είχε κλατάρισμά ελαστικού που τον έριξε στη 2η θέση. Δεύτερος ήταν ο Τίμο Γκλοκ της Toyota και τρίτος ο Κίμι Ράικονεν με τη δεύτερη F2008.

Φωτογραφίες: thejudge13twts/Χ