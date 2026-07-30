Κοινή Συνέντευξη Τύπου για την Οδική Ασφάλεια

Συντονισμένες δράσεις ανάμεσα σε διαφορετικά υπουργεία με ένα κοινό στόχο: ασφαλέστερες μετακινήσεις για όλους.

Τη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας παρουσίασαν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 σε κοινή συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) και ο Διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ) Γιάννης Μελάς.

Στη συνέντευξη Τύπου έγινε ένας απολογισμός των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας, τονίστηκε η μετρήσιμη πρόοδος που καταγράφεται ως προς τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και έγινε αναφορά στις δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια, στη βελτίωση των οδικών υποδομών και την αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών, στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως των καμερών με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόληψη, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου και την καλλιέργεια μιας νέας οδηγικής κουλτούρας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζεται η πτωτική τάση των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 213 θάνατοι από τροχαία, μείωση που συντελεί στην επίτευξη του στόχου της Ελλάδας για περαιτέρω μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, η συνολική μείωση θανάτων από τροχαία ανέρχεται σε 31,95%.

Στον τομέα της καταγραφής παραβάσεων επεκτείνεται το δίκτυο καμερών, με τη θέση σε λειτουργία των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής, την προβλεπόμενη εγκατάσταση 250 πρόσθετων καμερών σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους δήμους.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας διαδραματίζει η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας traffic commander, το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας και τροχαία συμβάντα.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας, παρουσιάστηκε η νέα εκστρατεία ενημέρωσης της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.) που στοχεύει στην ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς ιδίως τους κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού, όπου το ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία αυξάνεται. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δύο δράσεις: πρώτον, τη διαδικτυακή εφαρμογή «Drive Safe» για την ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας και θα οδηγήσουν ενοικιαζόμενα οχήματα σχετικά με τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και, δεύτερον, το βίντεο με τίτλο «Θα Ζήσω» το οποίο ενθαρρύνει την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, ώστε οι παραθεριστές να απολαύσουν το καλοκαίρι και να επιστρέψουν με ασφάλεια από τις διακοπές τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συνολικά για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων να επιτύχουμε μετρήσιμη πρόοδο στο πεδίο της οδικής ασφάλειας. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων συνεχίζεται. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε. Η προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας είναι μια συνεχής, οριζόντια, πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική προσπάθεια που ξεκινάει από την πρόληψη και την αλλαγή συμπεριφοράς, περνάει από την στοχευμένη αστυνόμευση, την τεκμηριωμένη καταγραφή και καταλήγει σε μία γρήγορη διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης, επίδοσης και εκτέλεσης των διοικητικών κυρώσεων.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι θεσμικές παρεμβάσεις όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου με την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής όπως ο Ε65, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η επέκταση του αριθμού των λεωφορειακών γραμμών με 24ωρη λειτουργία και η βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης τροχαίων παραβάσεων.

Με την πρόσφατη νομοθετική μας πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγορεύσαμε τη χρήση τους για τα άτομα κάτω των 17 ετών, θεσπίσαμε την υποχρέωση ασφάλισης και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα, καθώς και υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας θα συνεχιστεί, με νομοθετικές παρεμβάσεις, με ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού και νέες επικοινωνιακές δράσεις. Η Πολιτεία είναι εδώ, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, ώστε να κάνουμε ακόμα πιο ασφαλείς τους δρόμους της χώρας μας».

«Η εφαρμογή της στοχευμένης αστυνόμευσης οδηγεί σε αλλαγή κουλτούρας», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε, δε, πως, «η στρατηγική του Υπουργείου για το 2026 συνδυάζει την αυστηρή αστυνόμευση και τη μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις με την αξιοποίηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Στόχος μας είναι ένα αδιάβλητο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα μεθοδικής κοινωνικής αστυνόμευσης που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται και το σύστημα των εντατικών ελέγχων αλκοτέστ αφήνοντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα». Στο σημείο αυτό παρέθεσε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία: «Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Αυτό δείχνει πως το κράτος επιβάλλει μια νέα οδηγική αντίληψη, έναν νέο θεσμό, μια νέα πρακτική, μια νέα πολιτική, μια νέα συμπεριφορά».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Πίσω από κάθε παράβαση που καταγράφεται μπορεί να κρύβεται ένα τροχαίο που αποφεύχθηκε, μια ανθρώπινη ζωή που σώθηκε. Κάποιος που πιστεύει ότι προλαβαίνει να περάσει με κόκκινο, μπορεί να στερήσει τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Οι αριθμοί των τροχαίων δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αξιοποιούμε την τεχνολογία όχι για να επιβάλλουμε περισσότερες κλήσεις, αλλά για να διαμορφώσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα. Σήμερα στην Αττική λειτουργούν έξι κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν, πέρα από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες προστίθενται ακόμη δύο, ενώ στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται τα 25 κινητά συστήματα καταγραφής στα λεωφορεία της ΟΣΥ και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, που τίθενται σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις, με το 41% να αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Η τεχνολογία συμβάλλει στην πρόληψη, ενώ το νέο πιλοτικό ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύξαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποστηρίζει ουσιαστικά το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεντρώνει τις καταγραφές των καμερών, διευκολύνει τη διαχείριση των παραβάσεων, απενεργοποιεί κάμερες σε κόμβους όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο και εξαιρεί αυτόματα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες στον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, που προκηρύχθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, εκτιμούμε ότι κι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) επισήμανε: «Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση του συνόλου των 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε 100 επιλεγμένους κόμβους υψηλής επικινδυνότητας, που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση θα παράγεται πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, αποτελούμενο από έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο, το οποίο θα διαβιβάζεται στην Ελληνική Αστυνομία για τη βεβαίωση της παράβασης, με πλήρη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε το έργο να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επιτήρηση της κυκλοφορίας δεν αποσκοπεί στην επιβολή προστίμων, αλλά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οδικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και, πάνω απ' όλα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος σημείωσε: «Η πρόοδος που καταγράφουμε στην οδική ασφάλεια αποδεικνύει ότι η συστηματική δουλειά, οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων φέρνουν απτά αποτελέσματα. Επόμενο βήμα είναι η μετεξέλιξη της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον συντονισμό της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αγοράς.

Το επόμενο σημαντικό βήμα για την ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. είναι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, που θα ανοίξει νέες δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων και χάραξης πολιτικής σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με ακόμη πιο έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις».

Τέλος, ο Διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ) Γιάννης Μελάς, ανέφερε: «Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δίκυκλων, δημιούργησε μια εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή για την ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που οδηγούν ενοικιαζόμενα οχήματα στη χώρα μας. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω QR code, το οποίο θα βρίσκεται στα σημεία ενοικίασης οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι δύο φορείς εκπροσωπούν το 99% των επιχειρήσεων του κλάδου, με παρουσία σε περισσότερα από 30.000 σημεία. Ευχαριστώ θερμά την κα Βιδάλη και τον κ. Μαράκη για τη συμβολή τους. Η συμμαχία μας για την οδική ασφάλεια γίνεται ολοένα και ισχυρότερη. Φέτος το καλοκαίρι λέμε «Θα ζήσω!». Οδηγούμε υπεύθυνα, ώστε όλοι να επιστρέφουμε με ασφάλεια στους αγαπημένους μας».

Οι παρουσιάσεις που έγιναν στη συνέντευξη Τύπου είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο.