Ford: Επιβράβευση στα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα» αντί για βίαιη μετάβαση

Η Ford προτείνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για τη μείωση των ρύπων, επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα» αντί να επιβάλλει αυστηρούς καταναγκασμούς στους οδηγούς.

Η μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών αποτελεί κοινό στόχο για την Ευρώπη, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η υλοποίησή της εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς. Πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υιοθετούν μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα», πιέζοντας τους οδηγούς να μεταβούν άμεσα από τα θερμικά στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Όπως επισημαίνει η Ford, για μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών, η απότομη αυτή αλλαγή αποτελεί ένα δυσανάλογα μεγάλο βήμα. Όταν οι οικογένειες και οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται να αγοράσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα πριν να είναι πραγματικά έτοιμες, η αντίδρασή τους είναι να διατηρούν για περισσότερο χρόνο τα παλαιότερα και πιο ρυπογόνα αυτοκίνητά τους.

Το κρυφό ρίσκο της βίαιης μετάβασης

Τα στοιχεία της εταιρείας αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: μια μείωση μόλις κατά 1% στον αριθμό των ανθρώπων που αντικαθιστούν τα παλιά τους αυτοκίνητα μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η επιβράδυνση αυτή ισοδυναμεί με την παρουσία 2.000.000 επιπλέον οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στους δρόμους.

Για να αποφευχθεί αυτό το αδιέξοδο, η Ford προτείνει έναν διαφορετικό οδικό χάρτη με μεγαλύτερη ευελιξία, ο οποίος εστιάζει στην επιβράβευση των «ηλεκτρικών χιλιομέτρων» που διανύουν οι οδηγοί στην καθημερινότητά τους.

Τα plug-in υβριδικά ως η ρεαλιστική γέφυρα

Σε περιπτώσεις όπου ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο πρόγραμμα του οδηγού, τα plug-in υβριδικά (PHEV) προσφέρουν την ιδανική χρυσή τομή. Επιτρέπουν αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση στις καθημερινές διαδρομές και τη σιγουριά του θερμικού κινητήρα για τα μεγάλα ταξίδια.

Η αποτελεσματικότητα των PHEV εξαρτάται άμεσα από τη χρήση τους, όπως αποδεικνύει η σύγκριση μεταξύ Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Σουηδία, όπου οι εργοδότες αποζημιώνουν αφορολόγητα το κόστος οικιακής φόρτισης, οι οδηγοί πραγματοποιούν το 70% των διαδρομών τους αμιγώς ηλεκτρικά. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω έλλειψης αντίστοιχων κινήτρων, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 10%.

Οικονομική ανάσα για τους επαγγελματίες

Η παροχή σωστών κινήτρων είναι ακόμη πιο καθοριστική για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Ένας οδηγός διανομών ή ένας τεχνικός δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε ακριβούς δημόσιους σταθμούς φόρτισης για το επαγγελματικό του van.

Ωστόσο, η φόρτιση ενός plug-in υβριδικού επαγγελματικού οχήματος στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας μειώνει δραστικά το κόστος χρήσης. Ενδεικτικά, το κόστος διαμορφώνεται σε περίπου 3,50 ευρώ ανά 160 χιλιόμετρα, έναντι των 23 ευρώ που απαιτούνται για ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ελάφρυση.