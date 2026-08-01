Ιεροσυλία ή έργο τέχνης; Η Porsche Carrera GT που βάφτηκε στο κόκκινο της Ferrari

Ένας συλλέκτης με πολλές Ferrari τόλμησε να περάσει το περίφημο Rosso Fuoco πάνω στο γερμανικό supercar, προκαλώντας τους απανταχού πουρίστες.

Στον κόσμο των υπεραυτοκινήτων, η Porsche Carrera GT θεωρείται ένα «ιερό δισκοπότηρο». Με ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα 5,7 λίτρων, 603 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, οι λάτρεις της γερμανικής φίρμας δίνουν μάχη για κάθε μία που εμφανίζεται προς πώληση. Κι όμως, ο γνωστός συλλέκτης Ferrari, Μίλτον Βερέτ, αποφάσισε να σπάσει τους κανόνες.

Επιλέγοντας το χρώμα Rosso Fuoco από την παλέτα του Μαρανέλο -απόχρωση που συναντάμε σε μοντέλα όπως η F12 Berlinetta- προχώρησε σε μια ολική επαναβαφή της Carrera GT του. Δεν πρόκειται για μια απλή μεμβράνη, αλλά για μια εξαιρετικά προσεκτική εργασία που κράτησε τρεις μήνες, με στόχο το αποτέλεσμα να δείχνει σαν να βγήκε έτσι από το εργοστάσιο.

Ένα γερμανικό συλλεκτικό κομμάτι με... ιταλική αύρα

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο φέρει τον αριθμό παραγωγής 728 από τα μόλις 1.270 που κατασκευάστηκαν συνολικά, ενώ το οδόμετρό του αναγράφει μόλις 3.471 μίλια (5.586 χλμ). Μηχανολογικά παραμένει απόλυτα πιστό στην κληρονομιά της Porsche, διατηρώντας το carbon λεβιέ και την αποσπώμενη οροφή, όμως η οπτική του ταυτότητα κάνει κλείνει ξεκάθαρα το μάτι στην Ιταλία.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο διχάζει την κοινότητα των φίλων του αυτοκινήτου. Από τη μία πλευρά, οι φανατικοί θιασώτες της αυθεντικότητας υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο μνημείο δεν επιτρέπεται να φέρει ιταλική παρέμβαση. Από την άλλη, οι συλλέκτες που βλέπουν τα supercar ως επένδυση και αντικείμενα τέχνης θεωρούν πως το μοναδικό αυτό spec κάνει το αυτοκίνητο ιδιαίτερα ξεχωριστό.

Το ραντεβού στη δημοπρασία της Mecum

Με τις τιμές της Carrera GT στην αγορά μεταχειρισμένων να κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το πείραμα αυτό ετοιμάζεται να κριθεί στην πράξη.

Το γερμανικό supercar με το χρώμα της Ferrari θα βγει στο σφυρί από τον οίκο Mecum κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week. Εκεί, η τελική τιμή της δημοπρασίας θα δείξει αν η προσωπική «πινελιά» ενός συλλέκτη προσθέτει αξία ή αν η εργοστασιακή αυθεντικότητα παραμένει ο μόνος αδιαμφισβήτητος βασιλιάς.

