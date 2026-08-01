Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιτάχυνε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με την Ευρώπη να οδηγεί την κούρσα.

Η τρέχουσα πετρελαϊκή κρίση και η απότομη αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών (EV) και επαναφορτιζόμενων υβριδικών (PHEV) αυτοκινήτων σε 50 χώρες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η ενεργειακή αβεβαιότητα επανέφερε την εξάρτηση από το πετρέλαιο στο επίκεντρο των εθνικών στρατηγικών ασφαλείας, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Συνολικά, στο πρώτο μισό της χρονιάς διατέθηκαν παγκοσμίως περισσότερα από 9 εκατομμύρια ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια ταξινομήθηκαν μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο IEA αναθεώρησε τις προβλέψεις του, εκτιμώντας πλέον ότι τα επαναφορτιζόμενα οχήματα θα καταλάβουν το 29% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως φέτος, έναντι αρχικής εκτίμησης 28%.

Ενίσχυση κινήτρων στην Ευρώπη και στον κόσμο

Πολλές κυβερνήσεις αντέδρασαν άμεσα στο υψηλό κόστος εισαγωγής πετρελαίου, διευρύνοντας τα υφιστάμενα κίνητρα ή θεσπίζοντας νέα μέτρα στήριξης για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Ευρώπη: η Γαλλία σχεδόν διπλασιάζει τη δημόσια χρηματοδότηση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενώ η Ισπανία παρέτεινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά EV και την εγκατάσταση φορτιστών.

Παράλληλα, σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα και το Βιετνάμ, οι πωλήσεις plug-in μοντέλων διπλασιάστηκαν το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα μέτρα ενίσχυσης και φορολογικών ελαφρύνσεων υιοθετήθηκαν σε δεκάδες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.

Αύξηση του μεριδίου παρά τη συνολική κάμψη

Το κύμα αυτό υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης καταγράφεται σε μια περίοδο γενικευμένης υποχώρησης της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο. Παρά τη συγκράτηση των πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο, η ισχυρή ανάκαμψη του δευτέρου τριμήνου ανέβασε το μερίδιο των EV και PHEV στο 24% των συνολικών πωλήσεων ελαφρών οχημάτων για το πρώτο μισό του έτους.

Η δυναμική αυτή του υπόλοιπου κόσμου αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική, καθώς επιτυγχάνεται παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις δύο μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη: την Κίνα, όπου η μείωση των επιδοτήσεων επηρέασε τις ταξινομήσεις, και τις ΗΠΑ. Η ανάγκη μείωσης του κόστους μετακίνησης και ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας αναδεικνύεται έτσι στον βασικό καταλύτη της παγκόσμιας αυτοκίνησης.

