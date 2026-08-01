Παρά το εφιαλτικό ξεκίνημα στη σεζόν του 2026, ο Σκωτσέζος πρώην οδηγός της F1 προβλέπει ότι η Aston Martin θα σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στο πρωτάθλημα.

Η μετάβαση στους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για την Aston Martin. Το μη ανταγωνιστικό σασί σε συνδυασμό με την υστέρηση της νέας μονάδας ισχύος της Honda έχουν περιορίσει την ομάδα στις τελευταίες θέσεις του grid στο πρώτο μισό της χρονιάς, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό χάρη στον Φερνάντο Αλόνσο στο Μονακό.

Στο πρόσφατο Grand Prix Ουγγαρίας, η ομάδα παρουσίασε το πρώτο της μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, που την έκανε αισθητά ταχύτερη, αλλά παρέμεινε στη μάχη των πιο πίσω θέσεων. Παράλληλα, η Honda ετοιμάζει τη δική της αναβάθμιση ενόψει του αγώνα στην Ολλανδία τον επόμενο μήνα.

«Θα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση»

Παρά την απογοητευτική εικόνα, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ εμφανίζεται βέβαιος ότι η Aston Martin διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στο εγγύς μέλλον. Μιλώντας στο podcast «Up To Speed», ο Σκωτσέζος πρώην οδηγός της Formula 1 περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση, δίνοντας παράλληλα μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη για τη συνέχεια.

«Πιστεύω ότι και οι ίδιοι στην Aston Martin θα ήθελαν αυτή η σεζόν να διαγραφεί από τα βιβλία της ιστορίας. Η εικόνα τους είναι πραγματικά πολύ κακή. Η υστέρηση υπολογίζεται σε περίπου ένα δευτερόλεπτο από τον κινητήρα και άλλα δύο από το αυτοκίνητο. Σημειώστε όμως τα λόγια μου: θα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπω ότι θα κερδίζουν αγώνες μέσα στην επόμενη διετία», ανέφερε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Η εμπιστοσύνη στον Άντριαν Νιούι

Βασικό πυλώνα για την αισιοδοξία του Κούλθαρντ αποτελεί η παρουσία του Άντριαν Νιούι, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της ομάδας. Έχοντας συνεργαστεί στενά μαζί του στο παρελθόν, ο Σκωτσέζος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητες του 67χρονου Βρετανού κορυφαίου σχεδιαστή.

«Είναι ένας καθαρός racer που δεν ενδιαφέρεται για εταιρικές δημόσιες σχέσεις. Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις, και γι' αυτόν τον λόγο είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, άλλος σχεδιαστής ή τεχνικός διευθυντής, πιθανότατα θα είχε αποχωρήσει. Επειδή όμως πρόκειται για τον Άντριαν, ξέρεις ότι στο τέλος θα το κάνει να λειτουργήσει σωστά», κατέληξε.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.