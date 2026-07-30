Ο τρίτος οδηγός της ομάδας, Τζακ Κρόφορντ, συμπλήρωσε 200 χιλιόμετρα στην Ουγγαρία, με την ιαπωνική μονάδα ισχύος να υπόσχεται έως και 30 επιπλέον ίππους.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Ουγγαρίας, η Aston Martin αξιοποίησε τη δεύτερη ημέρα κινηματογράφησης (filming day) της σεζόν στο Χανγκαρόρινγκ, προκειμένου να δοκιμάσει για πρώτη φορά στην πίστα την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Honda. Ενώ οι Φράνκο Κολαπίντο (Alpine) και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Audi) ολοκλήρωναν τις δοκιμές ελαστικών της Pirelli για το 2027, η βρετανική ομάδα εστίασε την προσοχή της στη νέα εκδοχή του κινητήρα RA626H.

Η δοκιμή των 200 χιλιομέτρων ανατέθηκε στον τρίτο οδηγό της ομάδας, τον Αμερικανό Τζακ Κρόφορντ, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος ήταν η συλλογή τεχνικών δεδομένων και η σύγκριση με τα ευρήματα του αγωνιστικού τριημέρου. Η Aston Martin είχε ήδη παρουσιάσει στην Ουγγαρία την B-spec έκδοση της AMR26, φέροντας τις πρώτες αναβαθμίσεις του Άντριαν Νιούι στο σασί και την αεροδυναμική. Εκεί, ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να προκριθεί στο Q2 για πρώτη φορά φέτος, ενώ στον αγώνα τερμάτισε 14ος, αμέσως πίσω από τον ομόσταβλό του, Λανς Στρολ (13ος).

Νέα εποχή για τη μονάδα ισχύος της Honda

Η νέα εκδοχή του κινητήρα αναπτύχθηκε κάνοντας χρήση των ειδικών δικαιωμάτων που παρέχει το σύστημα εξίσωσης απόδοσης της Formula 1. Τα πρώτα δείγματα από τη δοκιμή ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι μηχανικοί της Honda και της Aston Martin διαπίστωσαν ότι εξαλείφθηκαν οι ενοχλητικοί κραδασμοί που προβλημάτιζαν την ομάδα από την αρχή της χρονιάς.

Plenty of laps this afternoon for Jak Crawford. 🙌 pic.twitter.com/8FxWuhsix5 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 28, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος αναμένεται να προσφέρει αύξηση της ισχύος που αγγίζει έως και τους 30 ίππους. Το επίσημο ντεμπούτο του νέου κινητήρα έχει προγραμματιστεί για το Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτ στις 23 Αυγούστου, αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Παρότι η αύξηση αυτή δεν αρκεί για να φτάσει την απόδοση των Red Bull-Ford ή της Mercedes, ο συνδυασμός του νέου κινητήρα με το ανανεωμένο σασί του Άντριαν Νιούι εκτιμάται ότι θα δώσει στους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ την ώθηση που χρειάζονται για να διεκδικούν σταθερά βαθμούς στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.